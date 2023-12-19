麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了！　激省組合菜單快看

▲麥當勞激省組合「1+1星級點」推出全新69元選擇。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

「1+1星級點」有新選擇了，除了深受鐵粉喜愛的「1+1=$50」外，人氣速食品牌「麥當勞」這次強勢推出全新「1+1=$69」，一口氣網羅5款明星夯品像是6塊麥克雞塊、麥克雙牛堡等，搭配指定飲品通通只要銅板價69元，最多可省下35元，12月20日起於全門市就能吃到。

▲「1+1星級點」新菜單。

麥當勞經典「紅白區1+1星級點」只要50元的超殺優惠組合，這次推出全新「1+1=$69」的選擇了，紅區部分網羅麥克雙牛堡、麥香魚、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風等5款人氣夯品，任意搭配白區小杯冷飲或熱紅茶，通通只要69元，最多現省35元，12月20日起於全門市上市。

▲頂呱呱推出全新麻油雞呱呱包。

另，頂呱呱近日則推出全新冬季新品「麻油雞呱呱包」，特意翻玩經典夯品呱呱包，使用北港胡麻油搭配特調香料、香菇、雞腿肉及糯米飯進行拌炒，接著塞進雞皮當中下鍋油炸，每一口都帶有麻油香，香氣十足，單顆售價69元，即日起正式上市開吃，提醒桃園機場店無販售。

同步提供3款組合套餐，其中，「麻油雞派對組合餐」內含麻油雞呱呱包、原味雞腿、原味炸雞、地瓜薯條、甜甜包、可口可樂1.25L，限時下殺79折，特價499元；「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條、可樂系列飲品，限時下殺87折，特價只要179元；而「麻油雞雙人餐」則有麻油雞呱呱包、原味雞腿、辣味炸雞、地瓜薯條、35元可樂系列飲品，限時下殺79折，特價299元，數量有限、售完為止。