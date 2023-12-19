「侯友宜將成史上最支持體育總統」　朱立倫籲倒數3週用團結拚勝

▲國民黨主席朱立倫出席全國體育界侯康後援會萬人力挺造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（19）日回防新北市，在新莊體育場舉行「全國體育界侯康後援會」，不但體育界人士到場力挺，包括黨主席朱立倫、後援會會長王金平等藍營要角也齊聚一堂，主持人立委洪孟楷喊出，現場破1萬名支持者熱情相挺。朱立倫致詞時強調，國民黨最有體育精神，侯友宜是最好的投手，趙少康是最好的捕手，韓國瑜等不分區則是最好防守及打擊的球員，區域立委也一個比一個好。

朱立倫表示，今天這場造勢選在新莊體育館，表示體育界對侯友宜的支持，相信侯若能當選總統，一定是有史以來最支持體育、最好的總統。

朱立倫說，侯友宜本身體育專長很多，非常喜歡打棒球，也是羽毛球高手，以前他當縣長跟侯打羽球都輸，而侯也是跆拳道跟射擊高手，體育是他的專業，他當新北市長更打造18座運動中心，每一個都有特色，是全台灣最多，他當選總統會在全台設運動中心，推廣運動。

朱立倫強調，國民黨最有體育精神，侯友宜是最好的投手，趙少康是最好的捕手，韓國瑜等不分區則是最好防守及打擊的球員，區域立委也一個比一個好，很多都是體育出身，像是蔡明堂是總教練，洪佳君是跆拳道國手，羅明才是體育會理事長，洪孟楷、蔣欣璋、廖先翔也都是支持體育界。

朱立倫疾呼，選戰只剩3禮拜，希望大家用體育精神，團結在一起，一起拼勝利，大家都力挺侯友宜，讓侯帶領台灣走向世界，也讓世界走進來台灣。

▲王金平出席侯友宜、趙少康全國體育界侯康後援會造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

「侯康配」全國後援會總會長王金平則說，民進黨做了8年，做得怎麼樣人民的感受最正確，民調顯示60%民意希望政黨輪替，這一次國民黨提名了「侯康配」，就是要為台灣帶來安定發展，他們能夠當選最重要的就是帶來兩岸和平，幫助台灣能夠加入更多國際組織，讓台灣的經濟能夠走出去。