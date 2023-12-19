趙少康拋2大青年政見　當選就辦「總統府實習生」大學生鼓掌叫好

記者蔡文淵、趙蔡州／苗栗報導

國民黨副總統候選人趙少康19日晚間前往苗栗聯合大學，參加學生座談活動搶攻年輕族群選票，除了發表對於兩岸的看法外，還拋出2項跟青年人有關的政見「總統府實習生制度」及「青年國是論壇」，由政府培育年輕人、傾聽年輕人聲音，話音一結束立刻獲得大量學生鼓掌。

▲趙少康聯大開講，拋「總統府實習生」2大青年政見，讓學生鼓掌叫好。（圖／記者蔡文淵攝）

趙少康19日晚間前往苗栗聯合大學，參加「嗆辣問題直球對決！趙少康、苗栗聯合大學學子有約」座談活動，治國需要人才，怎樣的人才算人才呢，就是直接把人放在同位置上比較，例如這次3名總統候選人都做過直轄市長，拿出政績一比就知道比較會做事情。

趙少康舉例，從社會住宅來看，侯友宜已經蓋了1萬2千戶，賴清德0戶，柯文哲雖然有蓋，但數量也有限，捷運部分台南市沒有，新北市新建了好幾條，柯文哲8年則一條都沒有蓋好，接著他提到自己跟蕭美琴、吳欣盈都做出立委，「誰的績效好？我做台北市議員時，評鑑是第一名，當立委也是全立院第一名」。

▲趙少康認為，讓年輕人進入政府實習，提早歷練國家大事，對年輕人非常重要。（圖／記者蔡文淵攝）

趙少康接著拋出2項跟青年人有關的政見，以前曾經有人詢問他「年輕人應該怎麼磨練」，他就想到了美國的白宮實習生制度，讓學生可以在白宮各部門、國會及各部會實習，「我就想，我為什麼不能學這個，讓年輕人在求學時就到總統府、行政院或各部會實習」。

趙少康說，年輕人進入政府實習後，就能明白總統、行政院長與各部會首長平常都在忙什麼，若他與侯友宜當選，將提供機會讓學生在總統府或政府實習，「這個對年輕人非常重要，讓年輕人提早歷練國家大事，也許這些人未來就會選縣長或在政府當局處長」，他的話音一結束，立刻引發學生鼓掌叫好。

趙少康接著提到，他非常注重青年族群的議題，今天到聯合大學也是為了傾聽學生的聲音，然而地方有地方的問題、中央有中央的問題，未來他與侯友宜若當選，將每一年舉辦至少2次「青年國是論壇」，邀請有代表性的青年參加，總統或行政院長親自主持，親自傾聽年輕人的看法、意見與需求。