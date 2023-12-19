快訊／侯友宜體育界造勢破萬人　拋政見喊「最重要是我要當選」

▲國民黨總統候選人侯友宜出席全國體育界侯康後援會造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（19）日晚間回防本命區新北市，在新莊體育場舉行「全國體育界侯康後援會」，主持人立委洪孟楷甚至表示，現場湧入了1萬名支持者熱情相挺，尤其在侯友宜大進場時，支持者更是熱情簇擁。侯友宜致詞時表示，未來若選上總統，30萬人的縣市就蓋運動中心，帶動全民運動，「每周免費去運動中心運動一次，免費送大家去打球、游泳！」

侯友宜說，台灣的體育很可惜，辦了很多賽事像是世界運動會，但可惜辦完就散了，應該形成國際賽事管理中心，他有一個希望就是當上總統之後，爭取2038亞洲運動大會成立運動管理中心，延攬所有運動人才，跟國際接軌。

侯友宜指出，台灣運動產業的產值占1.25%，但中國、韓國、美國都比台灣還高，因此他要讓台灣運動產業升級，跟AI、人工智慧、科技整合在一起，讓運動產業蓬勃發展，帶動運動，「運動中心蓋得很棒，未來我當總統，30萬人的縣市就蓋運動中心，帶動全民運動。」

侯友宜強調，最重要的是要有好的教練，當選手光榮凱旋，後面默默支持的就是教練，「我一直提醒自己，當選手拿到更高榮耀、獎金，不要忘了幕後的教練獎金也要大幅提升，要好好照顧教練，才能培養更多選手，我也要跟大家說，運動不是少數人的事，大家都要運動，要做運動APP，可以收集點數換好康，運動過好生活。」

侯友宜也提起體育政見，每周免費去運動中心運動一次，免費送大家去打球、游泳，「最重要的是我要當選啦！沒當選我講這麼多，你們要也沒辦法！」所以侯強調，明年1月13日票要投3號，他承諾，將用務實穩健的方式帶領中華民國，讓大家健康快樂，好好過日子，3代表一張總統票，一張區域立委，一張不分區立委都要投給國民黨，一起顧中華民國，拜託大家，一定要投的準。

最後，侯友宜也拜託大家，做不好的換人做天經地義，他是腳踏實地的人，輸贏就看大家，「明天的我要超過今天，選票也要愈來愈多，每天都要催票，靠大家充滿運動的熱情、永不放棄的精神，一起衝刺到最後贏得勝利！」