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日本第4波核處理水「明年2月底」排海　排放程序將改變

▲福島第一核電廠,核廢水。（圖／CFP）

▲ 福島第一核電廠。（圖／CFP）

文／中央社東京19日綜合外電報導

東京電力公司（簡稱東電）昨天宣布，將在2024年2月底排放第4波福島第一核電廠的「核處理水」，而檢測經海水稀釋後的「核處理水」含氚濃度作業，計劃改成1年1次。

綜合日本放送協會（NHK）、「福島民友新聞」報導，第4批「核處理水」排海作業預計耗時約17天，於2024年3月中旬結束，排放量跟前3波單次排放量一樣約為7800噸。

另外，東電至今每次將「核處理水」排海前，均會檢測經過海水稀釋後，暫存在大型貯存槽內的「核處理水」含氚濃度，但東電從第4波排海作業開始，計劃改變排海的程序，不會在每次排海前確認被海水稀釋過後的「核處理水」含氚濃度。之後使用海水稀釋「核處理水」後便會直接排海。

東電解釋，之前3次「核處理水」排海均依照計劃稀釋至標準濃度，之後規劃，1年僅會確認1次經海水稀釋後的「核處理水」含氚濃度。

東電計劃在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放「核處理水」，約共3萬1200噸，占貯存總量2.3%。而第1波、第2波、第3波排海作業已經分別於今年9月、10月、11月結束。

東電、日本政府、福島縣政府在排放口周邊監測海水、魚類等，尚未確認到含氚濃度異常情況。（譯者：楊惟敬／核稿：蔡佳敏）

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