塗鴉怪客破壞首爾景福宮！噴紅漆寫「電影免費」　當地民眾全心碎

▲首爾景福宮西側迎秋門16日深夜慘遭不明人士持噴漆塗鴉。（圖／翻攝自南韓文化財廳臉書，下同）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓首爾特別市鐘路區的景福宮，不僅是朝鮮王朝「四大古宮」（景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮）之一，坐落宮內的勤政殿更是相當具有代表性的古蹟，吸引許多慕名而來的觀光客穿上韓服拍照。然而，景福宮西側宮牆今（16）日凌晨卻慘遭不明人士用噴漆塗鴉破壞，目前警方全力追緝中。

根據《韓聯社》，南韓首爾景福宮16日凌晨1時50分慘遭不明人士持噴霧塗鴉破壞，包括景福宮西側迎秋門左、右兩側，以及國立古宮博物館附近側門的宮牆上皆遭到不明人士持紅、藍兩色噴漆，寫下「電影免費觀看」以及非法線上影視串流網站的網址，鐘路警察署於深夜2時20分接獲通報。

其中，用藍色噴漆所寫的△△TV，疑似就是伺服器置於多明尼加共和國的非法影視串流網站名稱。至於○○○同樣也是非法影視串流網站。

警方也指出，位於景福宮附近的首爾地方警察廳也淪為受害對象，周遭圍牆慘遭不明人士持紅色噴漆塗鴉，疑似為同一人所為。

警方表示，目前將會調閱周遭的監視器，揪出破壞歷史古蹟的不法人士。

報導指出，此次景福宮宮牆遭到不明人士用紅藍兩色大面積塗鴉、破壞的事件，其實令當地民眾感到相當震驚與痛心，其中更有人聯想起2008年2月南韓國寶崇禮門（南大門）遭到焚毀的事件。