南韓國防部：美日韓飛彈警報情報即時共享機制　已正式啟動

▲美國尼米茲號航空母艦4月4日在南韓濟州島海域和南韓、日本舉行聯合反潛訓練。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）高度發展核武與導彈技術，昨（18）日上午更發射洲際彈道飛彈「火星-18型」。為此，美國、日本、南韓領導人今年8月在華府大衛營會談後，決定建立飛彈警報情報即時共享機制，針對北韓飛彈的發射地點、路徑、彈頭墜落地點進行分析，而該機制已宣告正式啟動。

根據《韓聯社》，南韓國防部今（19）日指出，美日韓三國針對北韓飛彈的警報情報即時共享機制，目前已經正式啟動，透過事前檢驗的結果來驗證其完全運用的能力，該機制能使美日韓三國在應對北韓飛彈時立即共享情報，「三國應對宛如融為一體」。

南韓國防部表示，警報情報即時共享機制的建立，可以隨時監測並評估北韓所發射的導彈，保障國人們的安全、提升軍隊應對北韓飛彈的能力。

美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣木原稔、南韓國防部長申源湜今年11月透過視訊進行美日韓防長會談，針對飛彈警報情報即時共享機制進行最終檢驗。而所謂的警報情報，主要針對北韓飛彈的發射地點推測、飛行軌跡、彈頭預測墜落地點等三大要素進行分析。

申源湜接受韓媒《MBN》專訪時提到，「以前只針對海上的探測結果進行共享，如今是包括透過地上探測所取得的所有飛彈探測情報。當北韓發射飛彈過來時，三方可以24小時、365天即時共享經過修正的發射地點、飛行路徑、飛行特性、最終彈頭墜落地點預測，因此我軍在有效應對上能取得更充裕的時間。」

►美國白宮：北韓飛彈情報即時共享機制 將於最近幾天內啟動