首爾景福宮又慘遭「亂塗鴉」　畫完還拍照留念！警鎖定塗鴉怪客身份

▲南韓首爾景福宮迎秋門附近的宮牆16日凌晨遭人以噴漆塗鴉，寫下「電影免費」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於首爾特別市鐘路區的景福宮，不僅是朝鮮王朝所留下的「四大古宮」，坐落在宮內的勤政殿更是其代表性建築。豈料，繼16日凌晨出現1男1女用噴漆在迎秋門宮牆塗鴉、破壞，昨（17）日晚間又出現一名男性用噴漆塗鴉。警方在調閱監視器後，已經初步掌握犯人身分，正全力追緝中。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓首爾景福宮16日凌晨1時50分慘遭不明人士持噴漆塗鴉、破壞，在景福宮西側迎秋門左右兩側、以及國立古宮博物館附近側門宮牆以紅、藍兩色寫道「電影免費」以及非法線上串流影視網站網址，儘管文化財廳已經派遣專家進行修復作業，未料卻又遭到其他人用噴漆亂塗鴉。

▲▼景福宮迎秋門慘遭不明人士持噴漆亂塗鴉，估計修復時間約一周。（圖／CFP）

首爾鐘路警察署今（18）日表示，另一名身份不明的男性於17日晚間10時20分，在景福宮迎秋門左側用紅色噴漆，以韓文與英文寫下某歌手的名字、以及該名歌手的專輯名稱，遭毀損的範圍寬3公尺、高1.8公尺，而從16日、17日在景福宮迎秋門用噴漆塗鴉的內容研判，兩起事件並非同一人所為。

不過，警方也強調，由於事發現場所配置的監視器數量較少，因此在揪出塗鴉怪客的身份恐怕會有一定的難度。

從韓媒Channel A所公開的16日凌晨監視器畫面來看，一名穿著黑衣的男子在景福宮宮牆附近不斷徘徊，等到行人離開之後，便開始拿起噴漆對著迎秋門的宮牆塗鴉、寫下「電影免費」以及其他非法影視串流網站網址，且還走向另一側繼續塗鴉，接著甚至拿起手機拍下自己的傑作。

至於位在景福宮附近的首爾地方警察廳的圍牆，也被不明人士持紅色噴漆塗鴉，疑為同一人所為。

首爾警察廳關係人士透露，16日凌晨塗鴉的嫌疑犯為1男1女、17日晚間則為另一名男性。

文化財廳表示，目前已經投入20名專家儘速修復景福宮遭塗鴉的宮牆，預計清洗噴漆塗鴉至少需要一周的時間。

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