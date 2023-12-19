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情侶躲18樓屋頂愛愛！管委會在電梯貼「羞恥照」警告：別爬屋頂

▲▼南韓江原道原州市一對年輕男女在18樓的屋頂上進行「愛的連結」。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓江原道原州市一對年輕男女在18樓的屋頂上進行「愛的連結」。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓江原道一對年紀輕輕的男女情侶，在天雷勾動地火下，竟然攀爬至社區公寓大樓位於第18層樓的屋頂，互相分享「愛情的喜悅」，在光天化日下公然發生性行為，令目睹情侶實戰的鄰居感到相當崩潰，社區管理委員會最後特地刊登公告，要求閒雜人等非必要禁止爬上屋頂。

因為在過去，南韓就曾因此發生女子墜樓死亡的悲劇。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，南韓江原道原州市某棟社區公寓大樓，竟然有一對極為離譜的年輕男女情侶，光天化日下公然在18樓的斜屋頂上從事「愛情行為」（指性行為），不僅妨礙風化、有礙觀瞻，且兩人不檢點的行為非常危險，因為只要一失足就有可能造成千古恨、淪為天人永隔的遠距離愛侶。

對此，社區管理事務所上周緊急在電梯等處貼公告、禁止住戶隨意進入頂樓屋頂，「最近一對年輕的男女情侶攀爬上屋頂，進行『愛情行為』，導致親眼目睹的住戶內心備受衝擊。只有當發生火災、需要疏散避難時，才能允許進到頂樓。為了防堵安全意外發生或是設施毀損，平常禁止進到屋頂。」

▲▼南韓江原道原州市一對年輕男女在18樓的屋頂上進行「愛的連結」。（圖／翻攝自韓網）

該則公告也提醒住戶應該善盡身為家長的職責，提醒家中的子女沒事千萬別到頂樓攀爬屋頂。

一名南韓網友昨（18）日在網路論壇上分享該則公告，只見社區公告內竟然貼出該年輕情侶在傾斜式屋頂「偷嚐禁果」的直擊相片，而公告是在上周貼出，因此研判該起事件發生在上上周。

報導指出，其實過去南韓就曾發生過一對年輕情侶在屋頂偷嚐禁果，最終導致女子失去重心、不慎墜樓慘死。

2021年11月，在大邱廣域市達西區某20層樓高的屋頂上，一名20歲的女子正與19歲的小男友玩起禁忌遊戲，她任由小男友用圍巾將手綁在屋頂欄杆上，雙方在屋頂牆邊交媾，豈料女子背對著欄杆準備起身時，竟然因為失去重心，而從20層樓高的地方墜樓慘死，小男友最終獲判2年緩刑。

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