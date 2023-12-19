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南韓實況女神開心PO文「我來台灣了！」　機場秀不科學蠻腰

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／han_kyung__）

▲南韓人氣女實況主禹韓京 。（圖／翻攝自IG／han_kyung__）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」先前來台徒步環島時，一名觀眾「茶爸茶爸_茶茶の老公（pthsssss）」因經常大手筆贊助，曾一天抖內20萬元以上，意外受到關注，身分曝光則是達美樂高層。就有網友今（19）日在表特板發文，表示「茶爸的最愛」來台灣了，對象則是南韓人氣女實況主禹韓京，話題引發熱論。

有網友在PTT的Beauty板發文「茶爸的最愛」，貼出多張長髮正妹的照片，原來是南韓人氣女實況主禹韓京（우한경，Woohankyung）。而禹韓京19日也在IG貼出機場照，文中表示，「我來台灣了！」

照片一出引發熱論，「為了乾爹來的，晚上會上圖奇（Twitch）節目」、「讚的」、「大物」、「喜歡，暈船了」、「人家開台都萬人在看的」、「圖奇第一韓國奶台，她在艾菲卡也有頻道」、「真的很正」、「長相真的頂。」

不過，網友討論更熱烈的對象則是茶爸，「茶ba真的錢多到沒地方花= =」、「妹子台常駐大乾爹」、「台灣圖奇大概一半靠茶爸養起來的」、「感謝茶爸」、「茶爸12/1～12/17期間，在這台送了3000份訂閱」、「茶爸抖那麼多終於來了」、「茶爸，我的超人。」

還有人指出，「茶爸就達美樂的高層，有很多間分店，上次企鵝妹來台灣時他抖超多，還找她來當一日店長」、「 茶爸可不止幾百萬，他去年光訂閱就送了2000多萬台幣 他本人自己說一個月的娛樂費有300萬，達美樂台灣北區的總代理。」

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關鍵字：

南韓實況茶爸禹韓京IG正妹

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