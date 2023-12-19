中國科大打造奇幻「星光聖誕村」　台北車站東森廣場美成拍照打卡新熱點

▲東森集團「愛的早餐聖誕點燈動」今年移師到台北車站「東森廣場」舉行，聖誕裝置為中國科大視傳系的作品，名為「星光聖誕村」。（圖／記者徐文彬攝）

消費中心／台北報導

迎接溫馨、歡樂的聖誕節到來，東森集團今年特別將「愛的早餐聖誕點燈動」移師到台北車站「東森廣場」舉行，在眾人齊聲倒數下，由總裁王令麟與網球好手詹詠然、詹皓晴等貴賓一起點燈，繽紛的聖誕樹搭配應景的主題佈置，讓台北車站地下街變得璀璨絢麗。東森集團為了鼓勵年輕人發揮創意，今年聖誕節特別舉辦東森廣場節令裝置競賽活動，最後由中國科大視傳系作品「星光聖誕村」獲選，除聖誕元素裝置外，更結合互動裝置體驗，設有專屬的動態捕捉區和觸控式互動螢幕，成為台北車站吸引民眾拍照打卡的聖誕節景點之一。



東森集團以聖誕節為主題，邀請中國科技大學、輔仁大學與景文科技大學等3所學校的師生報名參賽，作品獲選的學校可獲得10萬元獎金外，也希望藉由青年創意結合科技運用與五感體驗元素，創造話題行銷的宣傳效益。此次聖誕節令裝置競賽共有8件作品參賽，4件作品進入票選，最後由中國科大視傳系施登騰老師帶領學生張倍豪、林樺翎、吳佩蓮等3位同學的作品「星光聖誕村」勝出，整體佈置以「星光聖誕村」作為主題，除聖誕元素裝置外，更結合互動裝置體驗，並設計了4個角色，以專屬的體感動態捕捉技術，透過角色扮演遊戲和AIGC技術的結合，讓互動裝置生動有趣，另外還有觸控式互動螢幕拍照區，藉由場域燈光效果的氛圍營造，讓每位用路人都可以創造出一個屬於自己的聖誕照片，帶來最不一樣、充滿互動樂趣的體驗。

▲東森集團總裁王令麟頒發獎金予參與東森廣場聖誕布置競賽獲獎的中國科大視傳系學生張倍豪（右3）、林樺翎（右4）、吳佩蓮（左3），並邀請張劍平院長（左1）、許允聖系主任（右2）及高偉峯老師（右1）一同參與點燈活動。（圖／台北車站東森廣場提供）

▲「星光聖誕村」設有觸控式互動螢幕拍照區，包括網球國手詹詠然、詹皓晴也來體驗拍照樂趣。（圖／台北車站東森廣場提供）

▲作品整體佈置以「星光聖誕村」作為主題，除了聖誕元素裝置，更結合互動裝置體驗，並設計了4個角色，以專屬的體感動態捕捉技術，透過角色扮演遊戲和AIGC技術的結合，讓互動裝置生動有趣。（圖／台北車站東森廣場提供）

中國科技大學視覺傳達設計系主任許允聖首先感謝東森集團能夠提供機會讓學生有舞台能夠實現設計、展現自己的創意，而「星光聖誕村」的創作理念敘述了一個被魔法遺忘的聖誕村，其中一場意外使星光碎片散落，聖誕樹失去了往日的光輝。展場透過數位互動體驗，讓參與者進入「聖誕村民演藝課」和「聖誕村的榮耀」，讓家庭成員成為真正的夢想製造者。

東森購物總經理彭鴻珷表示，「星光聖誕村」將為觀眾締造一場結合科技、藝術和互動的奇幻冒險，讓每位參與者都能在聖誕季節中感受到濃厚的節慶氛圍，活動期間，也歡迎大家來台北車站東森廣場吃喝玩樂，體會濃厚的聖誕味。

位於台北車站的東森廣場，是東森集團今年舉辦聖誕點燈活動的場地，廣場地勢開闊，是台北車站地下街的重要區域之一。東森廣場周邊擁有眾多購物商店、美食餐廳和娛樂場所，是城市中繁忙的交會點，此次聖誕點燈活動將整個廣場打造成一個繽紛的聖誕仙境，為前來的市民和遊客提供了一個歡樂的聚會場所。東森廣場不僅是商業樞紐，更是一個能夠聚集人們共度美好時光的社區中心。