快訊／所得稅法三讀修正　提高房租、幼兒學前扣除款

▲立法院院會三讀通過所得稅法修法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（19日）三讀通過所得稅法修法，將房租支出從列舉扣款改為特別扣除款，上限也從12萬元調升至18萬元，另外，幼兒學前特別扣除額適用年齡也從5歲放寬至6歲以下，第一名子女扣除額由12萬提高到15萬，第二名及以上子女各為22萬5千元，明年元旦起適用。

相關修法於上月通過財政委員會初審，朝野針對房租支出改列特別扣除額及增設「排富條款」等達成共識，據財政部估算，若房租支出改列特別扣除額，同時將扣除金額提高至18萬元，並排除有殼族及增訂排富條款，預估受惠戶數46萬至102萬戶，稅收損失約32億至71億。

為照顧弱勢無屋族群，三讀條文明定，將房租支出從列舉扣除改為特別扣除項目，租屋族擇用標準扣除，仍得適用租金支出特別扣除，並將房租支出扣除額上限從12萬元調升至18萬元。

而為減輕扶養子女家庭經濟負擔，修法也將幼兒學前特別扣除額適用年齡從5歲放寬為6歲以下，每名幼兒由扣除六次增為七次；並提高扣除額度，依每一申報戶扶養六歲以下子女人數，第一名子女扣除額度由12萬元提高為15萬元，第二名及以上子女各為22萬5千元；這部分刪除「排富條款」。

民進黨立委吳玉琴表示，去年自己和崔媽媽基金會、OURS及巢運一起召開「為青年租屋減壓」記者會。住宅團體就有提出修法建議，訴求將房租改列特別扣除額，並增加扣除額度。雖然「住宅法」已經修法讓公益出租及加入包租代管房東，享有每月一萬五千元的租金免稅收入。付出租金的房客卻因制度設計缺陷，大都無法享受房租支出的扣除。

吳玉琴表示，考量雙方租稅負擔的衡平性，本席將房租支出改列於「特別扣除額」，將可扣除金額提高到每年18萬元。並比照長照特別扣除額的排富機制。這是一個對租屋族絕對有感的政策，房租支出不是不報，現在，時候已到。我們又在居住正義的路上往前邁出一步。

