金正恩威脅「核武打擊」美國本土　攜愛女視察射導彈！尹錫悅開嗆

▲金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓在核磋商小組（NCG）第二場會議時，決定將核武作戰腳本納入明年度聯合軍演，而美國核動力攻擊潛艦近日停靠釜山，更引發北韓（朝鮮）不滿。為此，北韓昨（18）日從平壤發射洲際彈道飛彈「火星-18型」，且由最高領導人金正恩攜愛女視察，展現抗美的決心；南韓總統尹錫悅開嗆，挑釁只會招致痛苦。

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，北韓確實於18日上午從平壤一帶發射使用固態燃料的最新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，其最高頂點高度來到6518.2公里、飛行1002.3公里後彈頭墜落在設定在東海（日本海）上的目標，飛行時間則為4415秒（73分35秒），攜愛女金主愛一同視察的金正恩對於發射成果感到非常滿意。

金正恩向美國開嗆，「當華府對我方做出錯誤決定時，我方將如何迅速展開何種行動、將做出何種選擇，（透過此次發射火星-18型）可以如實呈現」；金正恩的言下之意為，當衝突或戰爭爆發時，北韓擁有以核武迅速突襲美國本土的能力。

金正恩非常滿意此次試射，「此次訓練成果，展現了我國軍事武力方面的攻擊能力，以及遏制核武戰爭的絕對能力。美帝（美國）與其附隨勢力頗具惡意的戰爭慾望從來就不曾消退。對於敵方動搖朝鮮半島（韓半島）地區和平安全的根本、如此愚蠢且不負責任的軍事威脅行為，我方無法坐視不管。」

▼移動發射車準備發射ICBM火星-18型。（圖／CFP）

▲火星-18型升空後，所拍攝到的地球影像。（圖／CFP）

南韓《韓聯社》分析，北韓此次再度發射ICBM火星-18型，很顯然是抗議美國與南韓本月15日，在核磋商小組第二次會議中將核武作戰腳本納入明年度聯合軍演的決定；而北韓官媒稱此次發射為「發射訓練」，與7月發射火星-18型稱「試射」時明顯不同，顯示火星-18型可能即將於近日完成實戰部署，最快明年可以完成。

對於北韓發射火星-18型的軍事挑釁行為，南韓總統尹錫悅19日在主持國務會議時表示，「北韓政權將體悟，軍事挑釁行為反而只會招來更大的痛苦！這對韓半島（朝鮮半島）與全球國防安全而言是一項重大且嚴重的挑戰。」