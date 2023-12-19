太雞婆！拿噴漆「幫忙塗銷停車格」　高雄天兵男這下慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區建興路上一處機車停車格，日前被發現疑似遭民眾持黑色噴漆塗銷，照片被po上網後引起熱議。警方獲報後立即展開調查，才發現原來該處停車格標線原由高雄市交通局委請廠商塗銷，當地居民見標線塗銷不完全，便自行噴漆想補強，但這行為已經觸法。

▲高雄男自行噴漆「塗銷停車格」，行為已觸法。（圖／記者賴文萱翻攝）

12月18日13時30分許，在三民區建興路上一處機車停車格，被發現遭人噴漆疑似想自行塗銷，有網友拍下照片後發文表示，「不知道這樣手動式塗銷機車停車格要用多少瓶鐵樂士？」其他網友見狀則直呼「私自塗銷未經申請是違法的」、「有停車格不是比較好嗎？」、「真大膽的民眾」。

▲高雄男因停車格塗銷不完全，想自行噴漆補強，未料行為已觸法。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，三民二分局表示，經了解，該處停車格標線原由交通局委請廠商塗銷，45歲王姓男子見塗銷標線未完全，便自行噴漆補強。

不過，王男該行為已涉犯道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款，警方表示，將依法處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾若發現道路交通標誌、標線、號誌有汙損或不清晰，可向相關單位通報，切勿擅自設置或變更以免觸法。