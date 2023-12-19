9人販毒集團被抄！23歲短褲女裝無辜　8毒販指認：都是她在下令

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

​高雄市警局刑大等單位，追查網路販毒集團，今年12月12日破獲23歲張姓女主嫌等人，所組成的販毒集團並查獲大量毒品，不過張女否認犯案，但其他8人都指稱是受她指揮，全案訊問後依違反毒品危害防制條例等罪，移送高雄地檢署偵辦，其中張嫌、顎嫌、劉嫌等3人遭收押。

▲23歲女子為販毒集團首腦，被逮後否認犯罪。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼該集團以高雄市新興區、左營區、三民區為據點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



高雄市政府警察局刑事警察大隊2023年9月份查獲販毒案，發現這個以張女為首的販毒集團，以高雄市新興區、左營區、三民區為據點，利用微信通訊軟體販毒，報請檢察官指揮成立專案小組，經密集跟監蒐證，掌握販毒集團成員與毒品藏匿據點，兵分多路執行同步拘提、攻堅搜索行動，一舉破獲並查獲大量毒品。起出毒品咖啡包469包（1680公克）、毒品愷他命27包(144公克)、、卡西酮毒品哈密瓜錠1包、電子磅秤3臺、K盤、封口機、分裝袋、手機4支等證物、新台幣15萬元。

▲查獲贓證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

據了解，張女被逮後否認涉案，不過其他8人，28歲林嫌等八人全都指認是受張女指揮，全案訊問後依違反毒品危害防制條例等罪，移送高雄地檢署偵辦，其中張女等3人因為涉案重大遭收押。

高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長鄢志豪呼籲，不要被毒咖啡包多樣化的口味、包裝，和不良網友介紹誤導，淪為新型態毒品的受害者。本大隊將持續加強查緝毒品之供應源頭，杜絕毒品販賣，以維護社會秩序與國人身體健康安全。