車撞山羌「頭卡水箱罩」離奇畫面曝！　開60km才發現...傷重不治

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

一名潘姓女駕駛今（19）日8時許，開車行經大武鄉太麻里段，隱約聽到碰撞聲，但她沒看到任何東西不以為意繼續往北行駛，到了關山鎮休息時下車一看，竟發現車頭卡了一隻山羌，立刻將車開到關山警察分局報案表示「車頭水箱保護罩卡了一隻山羌」，警員一看隨即聯繫保養廠人員，還有駐在池上鄉牧野中心的野灣動物保護協會人員，合力將山羌救出後帶回治療，但山羌仍因傷勢過重仍搶救不治。

▲女駕駛在大武鄉太麻里段撞到山羌，到了關山鎮才發現，山羌送醫治療後不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

潘女今日清晨5時許，由高雄市駕車前往花蓮縣，途中行經大武鄉太麻里段時，隱約聽到從車頭前傳來碰撞聲，但駕駛發現車前完全沒有任何東西，看了後視鏡也沒異狀，以為是小石頭打到底盤，所以繼續前行。

▲山羌經搶救後仍傷重不治。（圖／池上野灣動物救傷醫院提供）

直到約7時40分於關山鎮路旁停車休息時，走到車頭一看，直接嚇到後推三步「怎麼有隻山羌？！」而且山羌的頭部還穿破水箱保護罩頭在外面，等到冷靜下來後，將車開進關山警察分局報案。所長郭宗武看到此景也是有些訝異，這山羌是怎麼被撞進去的？！本想直接把山羌拉出來，但無奈被破掉的塑料卡太緊，隨即求助鄰近保養廠協助。

保養廠將車輛開回去後，撐起車輛想從車底將山羌拉出未果，改以工具將水箱罩拆開，緩緩的剪開水箱護罩將山羌拉出。郭所長聯繫「野灣動物保護協會」前來協助，該協會收到訊息後，立即派專業人員帶回治療、包紮，但山羌仍因傷勢過重不治死亡。

關山警察分局表示，民眾車輛在行駛時，若發現異狀，建議選擇妥適安全停車處所後，停下詳細檢查車輛，以確保行車安全。若發現可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往處置，以維護民眾生命財產安全。