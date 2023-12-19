詐保1400萬！6保險經紀人勾結4中醫師　開假診斷還送患者筆電

記者張君豪／台北報導

桃園兩間中醫診所4名中醫師，涉嫌長期配合富士達保險經紀人公司桃竹苗分處謝姓總經理（41歲）等共6名保險經紀人，投保「實支實付」醫療險患者開立「挫傷」等意外受傷輕微傷勢不實診斷，藉此請領多家保險公司每次療程3萬元保金，總計從2017-23年累計詐保金額超過1400萬元。警方11月間收網陸續拘提、約談包含該保險經紀人公司6人、4名中醫師及詐保民眾到案，案情預料將持續擴大；其中林姓中醫師和劉姓女中醫師因口才便給、經常受電視廣播媒體邀約上節目大談養生之道。

▲刑事局搜索桃園常榮中醫診所，逮捕保險經紀公司分處負責人謝男等人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊19日宣布偵破本案，警方指出：根據保險犯罪防制中心的大數據資料顯示，從2017年起桃園市部分中醫診所出現部分投保實支實付醫療險患者，陸續以「挫傷」診斷證明，每次看醫師均請領高達3萬元保險金，其中還有部分保戶投保15家實支實付醫療險，其中光是一名女工廠作業員到中醫診所看挫傷，事後請領出險金額就超過100萬元。

▲刑事局搜索桃園常榮中醫診所，帶回4名涉案中醫師。（圖／記者張君豪翻攝）

另名同樣投保15家實支實付醫療險的保戶，則以同樣手法請出險高達近300萬，保險犯防中心分析資料，發現45名異常重複投保的民眾，都是富士達保險經紀公司承攬，保戶也都到桃園市特定兩家中醫診所看診，被害保險公司早在2018年就報警提告詐欺、偽造文書等罪，並派員暗中蒐證。

檢警及專案小組拱同蒐證，發現涉案謝姓保險經紀人指導保護，透過輕微挫傷等虛假傷勢到配合中醫診所看病，中醫診所則開立虛假的高價水藥單據，私下提供電商平台代購服務，讓保戶「假看病、真購物」選購高價筆電、高檔體脂計，保戶（患者）消費後則利用配合中醫師開設動輒2-3萬元醫療單據，向保險公司請領支付，如上述保戶一次投保15家實支實付醫療險，光一次看診就可請領到3-40萬元保險金。

▲刑事局調查詐保案查扣不實請領單據。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同新北市刑警大隊，今年2月先拘提富士達保險經紀公司桃竹苗分處總經理謝男共6名保險經紀人及5名保戶，11月14日持拘票帶回涉案桃園常榮中醫珍所包含兩名林姓、劉姓、徐姓中醫師4人到案，並查扣診所病患保險證明單、保險對象名冊、貨品藥品進出單據、診所帳冊、電腦等證物。

4名中醫師到案後均否認涉案，但警方從醫師手機發現他們與保險經紀人、患者討論醫療單據價格高低問題，中醫師和保險經紀人、眾多保戶涉案事實明確，檢警目前掌握最少有45名保戶以同樣手法透過該中醫診所向多家保險公司詐保，全案偵訊後依觸犯偽造文書、加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

4名中醫師分別裁定以20-30萬元交保候傳，保險業務謝男等人則裁定10-35萬元交候傳。刑事局呼籲，如因不法之徒因貪小便宜詐領保險金，不僅破壞保險制度分散風險功能，更會影響賠率導致保險公司提升保險費用，影響廣大保戶之權益。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼 警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片 逼交50萬「退幫費」

►爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝 白短褲露大腿還不忘拎包包

