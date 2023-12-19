長腿女偷446元濃縮咖啡包...再到櫃台取寄杯　辯臨時起意遭打臉

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局南昌路派出所日前接獲報案，全聯福利中心在11月底遭人偷走價值446元的濃縮咖啡，警方調閱監視器發現竟然是1名長相清秀的長腿正妹所為，通知到案後，正妹竟然辯稱，因為沒有領錢才會偷取咖啡包，警方當場打臉表示，店門口就一台提款機，竊嫌根本就是替偷竊行為找藉口。

警方調查，32歲的邱姓女子11月底到北市中正區一家全聯福利中心，閒晃後伺機將放在架上、價值446元的濃縮咖啡包偷走，事後店家發現商品短缺，立刻通知警方到場處理，警方調閱監視器鎖定下手行竊的邱女，並通知其到案說明。

▲長相清秀的長腿正妹在全聯偷走446元的濃縮咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據監視器影像，邱女閒晃至濃縮咖啡擺放區，直接拿走濃縮咖啡包塞進包包，若無其事的走到櫃檯，向櫃檯店員索取之前寄杯的拿鐵咖啡，接著就直接走出店外離開。

▲長腿正妹偷濃縮咖啡，還到櫃檯取走寄杯的拿鐵咖啡，辯稱沒領錢才起意，當場被打臉。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱女到案後辯稱，當天本來是要去買濃縮咖啡包，但因身上現金不足才會下手行竊，強調是臨時起意並非預謀，但警方打臉說，店家門口就有擺放提款機，難道不能領完錢再結帳嗎？邱女當場百口莫辯，訊後依照竊盜罪嫌函送法辦。