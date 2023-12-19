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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康20萬租中廣51天當競辦　謝佩芬喊話：我也要租！加價也行

▲民進黨台北立委候選人謝佩芬出席聯合登記。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北立委候選人謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康承租中廣大樓11樓當競選辦公室，租用80坪共51天，租金為20萬元，引起外界議論。對此，民進黨中山、北松山區立委候選人謝佩芬19日到中廣門口喊話，強調她也要租中廣當辦公室，希望趙少康不要讓她流落街頭。

由於廣電法明訂禁止政媒兩棲，因此綠營多次強攻趙少康參選副總統卻堅決不辭中廣董事長一事；近來，趙少康也坦承，他租用中廣11樓當競選辦公室，約80坪，共51天，租金為20萬元，他在受訪時也回應，他自己都把競選辦公室印在名片上，認為這沒有什麼好爆料的，自己不會佔中廣便宜。

對此，謝佩芬19日則到中廣前喊話，她表示，趙少康身為副總統候選人，又在媒體總部裡面開設競選辦公室，而她自己，身為中廣所在的中山區立委候選人，由於中廣交通方便、空間寬敞、風水又好，所以她也希望向中廣承租。

不過，謝佩芬說，自己的身價遠遠不如趙少康，只好希望大家能小額捐款，幫她租下中廣，不要讓她流落街頭。她說，趙少康租51天20萬元，現在距離選舉只剩25天，她也用20萬元承租，高出一倍的價格，不知中廣是否願意出租？

謝佩芬說，自己不是中廣董事長，不是自己人，要加價的話她也會接受，負擔很重就努力籌措，希望趙少康跟中廣董事會能答應租給她。此外，謝佩芬還邀請全國不分黨派的候選人，一起來承租中廣，跟趙少康當鄰居，有機會可以跟這位政媒兩棲的前輩請益，讓不同黨不再有距離，降低台灣暴戾之氣。

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