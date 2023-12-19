囤房稅2.0讓建商有出清壓力　卓冠廷：侯康貸幫建商解套

▲民進黨市議員卓冠廷。（資料照／卓冠廷辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

立法院19日三讀通過攸關囤房稅2.0的《房屋稅條例》部分條文修正案。民進黨市議員兼發言人卓冠廷提到，這會提高建商囤房的成本，屆時會有出清壓力，但餘屋上架會導致房價下跌，不願降價就把歪腦筋動到房價樓地板上，因此「侯康貸」的1500萬免頭款房貸就這樣來的。

有關《房屋稅條例》部分條文修正案，非自住住家稅率上限提高至4.8％，採累進稅率，修法也從現行縣市歸戶，改採全國總歸戶，以全國為單位計算房屋總數，最快明年七月上路。

卓冠廷19日拋出一個提問，「是什麼樣的壓力，逼侯友宜推免頭款1500萬侯康貸，騙青年入坑買房幫建商解套？」他表示，因為低利率，現在建商賣房不會全部一次出售，而是一波一波開賣，把新屋囤著，賣完一批下一波就漲價。這做法一來可避免全部上市，供給量大，市場機制會讓房價會下跌，這是經濟學的第一課。

卓冠廷說，囤房稅2.0，12月19日下午，在立法院院會三讀通過。囤房稅2.0一旦上路，持有人在全國囤房的戶數會合併計算，不再有分別縣市分別計算；同時稅率會從1.5%至3.6%調高到2%至4.8%；而且強制要求地方政府按全國持有戶數制定差別稅率、全數累進課徵。

「講白話文，建商囤房的成本會在明年七月囤房稅2.0實施之後急劇增加。」卓冠廷說，所以囤房者勢必有出清的壓力，但如果將囤起來餘屋全數上架，會導致房價下跌，不願降價的，就會把歪腦筋動到房價樓地板上，「侯康貸的1500萬免頭期房貸，就是這樣來的」。

卓冠廷指出，在購屋的天秤上，一邊是青年用合理房價購屋，一邊是建商囤房高價賣屋，我們努力通過的囤房稅1.0、通過囤房稅2.0，是放在青年這裡，希望導正失衡的問題；而侯友宜跟趙少康，一如繼往，站在青年的另一端。

有關侯康貸，包括40歲以下首購族可以全額貸款、免頭期款購屋，額度最高1500萬，引發不少討論，不過也遭專家及各界質疑，恐會陷入房貸地獄、助長炒房。對此，侯友宜日前也透過臉書回應，強調「青年侯康貸，購屋免頭款」，許多青年朋友興奮地說，「終於買得起房子了！」，但包括執政黨在內的有心人士，卻透過不實資訊，甚至汙辱性比喻，打擊青年買房成家的夢想。