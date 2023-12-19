國民黨又發廣告酸賴清德　賴競總反擊：侯對黑道財團縱容、對礦區居民殘忍

▲賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

針對國民黨再次批評賴清德萬里老家，賴清德競總發言人郭雅慧19日表示，萬里老家沒有特權，只有滿滿礦區心酸，國民黨卻視而不見礦區居民面臨的困境，反而大張旗鼓進行惡意的政治操作。此外，國民黨候選人的侯友宜至今還縱容黨內人士豪宅違建、站台黑金背景候選人、與財團金流撲朔迷離，「為什麼侯友宜能對礦區居民如此殘忍，面對黑道財團卻輕輕放下？」

郭雅慧重申，回顧礦區歷史，早年礦業用地可以合法設置辦公室與礦工工寮，後來礦業終止，政府未能及時輔導處理進行地目變更，導致民眾喪失合法房屋權益，這是當地居民共同面臨的難題。

郭雅慧也說，賴副總統也已經多次說明，尊重新北市政府依法行政，該怎麼做就怎麼做，不必要有特殊待遇，也不必要有特殊對待，只要依法公平。

另外，有關南鐵東移議題，郭雅慧表示，賴副總統過去已經說明，鐵路地下化工程是早於他上任台南市長之前就核定的計畫，在他擔任市長期間推動該計畫時，則針對受影響居民提出完整配套措施，包括推動全國首創的專案照顧住宅，讓拆遷戶完成搬遷後才開始進行工程，保障市民居住權益；以及為煩惱房屋貸款的拆遷戶，提供比照公教人員的低率貸款，減輕拆遷戶房貸負擔。

郭雅慧表示，相關議題皆已說明多次，國民黨一再老調重彈、抹黑造謠，轉頭自家的總統候選人侯友宜卻縱容馬文君、廖先翔、顏寬恒的豪宅違建、與賄選犯前議長李全教擁抱握手講悄悄話，以及仰德集團旗下員工的「集體捐款」，是否違反政治獻金法規定？侯友宜是否與對方存在對價關係？至今都說不清楚。

郭雅慧表示，國民黨拿礦區後代面臨的困境做政治炒作，殘忍至極，對自己黨內各項爭議卻包庇縱容、輕輕放下，根本是最大雙標黨，相信此等言行不一，台灣社會不會買單。