侯辦曝「雙面LIE清德」影片　三問賴清德：蚊子都治不好怎治國？

▲侯辦公布最新競選影片，批「雙面lie清德」。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（19）日由發言人黃子哲、台北市議員鍾沛君、李明賢召開「雙面LIE清德」影片發布記者會，表示監察院糾正民進黨總統候選人賴清德在台南登革熱登革熱的五大缺失，難道不用出面檢討道歉？國民黨並三問賴清德，請好好向國人說清楚台獨立場，他們不希望台獨金孫，禍延子孫。

黃子哲表示，「蚊子都治不好，怎麼治國？」這句當年蘇貞昌的話，今天打臉了賴清德，賴清德在台南市長任內防治登革熱不力，被監察院糾正，糾正報告點出台南市府有五大缺失，包括疏忽疫情、噴藥混亂、指揮機制失序、平時疏於專業培訓、未定期清除孳生源，都是真憑實據的問題，面對這些帶給台南市民的傷痛，賴清德難道不用出來檢討道歉嗎？

黃子哲也說，更何況台南近來爆發88槍擊案件、學甲爐渣案，台南在民進黨長期執政下，弊案叢生、黑金猖獗，染黑、染黃、政商勾結的醜聞層出不窮，讓台南市民蒙羞，由此可見，貪腐無能就是賴清德最大的標籤。

鍾沛君痛批，2015年賴清德執政的台南市，爆發22000餘例的登革熱，造成112位市民死亡，到了2023年，台南市的登革熱病例數仍然高達20000餘例，蚊子來、觀光客不來，公衛出身的賴清德難道不覺得可恥？但賴清德當時兩百多天不進議會備詢，至今也沒有給台南市民一個道歉，未來怎麼能指望當總統後，能受到完善的監督？

對於賴清德台獨立場的轉變，黃子哲問，擔任國大代表時台灣獨立、行政院長時務實台獨、選總統後又說不用另行宣布台獨，到底哪一個才是真正的賴清德？檢視賴清德從過去到現在對主權的立場，他就為了選票騙來騙去的「雙面lie」，一邊騙中華民國的票、一邊騙台灣共和國的票，台獨金孫變「台獨金光黨」，「選前暫時忍耐、選後台獨就來」；「看起來水水、其實是雙面刀鬼。」

黃子哲也公開三問賴清德，首先，2007年民進黨通過正常國家決議文，要推動正名、制憲、建立台灣共和國，這是不是就是賴清德要的台獨？其次，賴清德說台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，那台灣獨立日是哪一天？最後，美國重量級學者呼籲終結台獨黨綱，那賴清德要不要放棄台獨主張？

李明賢也說，一個人的政治立場不只是意識形態，而是必須從一而終，1997年時任國大代表的賴清德當，主張「台獨萬歲」，擔任台南市長、行政院長時，則自稱務實的台獨工作者，然而到了大選，卻修正立場，稱「台灣沒有統獨的問題，不用另行宣布台灣獨立」，這根本就是在騙選票、賴清德在騙過去的自己。大家都知道台獨會帶來兵凶戰危，要不要廢除台獨黨綱，就一句話，請賴清德直球對決。