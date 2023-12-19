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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊嗆侯友宜最雙面　賴清德競總：侯一手牽黑金、一手收租百萬

▲▼新北市議員戴瑋姍出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市議員、賴清德競總發言人戴瑋姍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜發布競選影片，質疑民進黨總統候選人賴清德「雙面LIE清德 」。對此，賴清德競選總部發言人戴瑋姍19日表示，侯友宜才是嘴說居住正義，反黑金貪腐，結果自己擁凱旋苑宿舍，年收近2000萬租金；轉身就站台力挺賄選犯前議長李全教。根本就是一手牽黑金貪腐，一手宿舍等收租，侯友宜才是最大的雙面人。

戴瑋姍強調，賴清德副總統已經多次說過，願意在對等、尊嚴、互惠的前提下，與中國對談交流，共同為兩岸人民的福祉努力。事實上，台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，而中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台灣社會目前的最大共識。

戴瑋姍說，反觀侯友宜在面對兩岸的態度，才是反反覆覆，不僅接受一個中國原則的九二共識，更提出了重啟服貿、開放中生來台就業，這種要將台灣鎖進中國的政見，而且至今仍說明不清，令大眾質疑。

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室19日由發言人黃子哲、台北市議員鍾沛君、李明賢召開「雙面LIE清德」影片發布記者會，表示監察院糾正民進黨總統候選人賴清德在台南登革熱登革熱的五大缺失，難道不用出面檢討道歉？國民黨並三問賴清德，請好好向國人說清楚台獨立場，他們不希望台獨金孫，禍延子孫。

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