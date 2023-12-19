震傳媒民調／「侯康配」支持度29.6%　僅差「賴蕭配」1.8個百分點

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選進入倒數25天，《震傳媒》今日公布最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度31.4%居冠；國民黨「侯康配」支持度29.6%排名第二；民眾黨「柯盈配」支持度20.5%排名第三，「侯康配」僅輸「賴蕭配」1.8個百分點。

根據《震傳媒》今日所公布的最新民調，從交叉分析的政黨傾向來看，傾向國民黨有81.1%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有82.8%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有70.8%支持「柯盈配」；但值得注意的是，中立／不偏任何政黨的竟有63.5%無法選出，但有15.8%支持「侯康配」、11.2%支持「柯盈配」、9.4%支持「賴蕭配」。

在區域方面，「賴蕭配」在中彰投、雲嘉南、高屏、地區的支持度皆奪冠，支持度分別為31.1%、37.5%、39.8%；「侯康配」則在北北基、桃竹苗、宜花東離島地區拿下第一，支持度分別是33.3%、33.8%、29.8%。

另在年齡部分，20-29歲中44.4%支持「柯盈配」、30-39歲中有31.5%支持「柯盈配」、40-49歲中有35.8%支持「賴蕭配」、50-59歲中有40.2%%支持「侯康配」、60-69歲中有46.4%支持「侯康配」、70歲以上則有36.4%支持「侯康配」。

值得注意的是，賴清德在40至49歲的族群領先，侯友宜在50歲以上族群領先，柯文哲在20-39歲族群領先 ，且年齡層愈輕、支持度愈高。

此民調由《震傳媒》委託山水民意研究股份有限公司進行問卷設計與分析，自2023年12月15日至16日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。「手機」則依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。本次調查成功完訪1,213份(家戶607份、手機606份)，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.81%。