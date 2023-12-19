綠營親中案又一樁？　藍黨團爆綠委主任助陸人非法來台洗錢詐騙

▲國民黨立法院黨團召開「綠營涉嫌協助跨境洗錢？檢調辦不下去？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團今（19）日上午召開記者會，指民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐涉嫌幫博弈公司「奕智博」利用不實文件申請商務入境，協助超過1千人次的中國人士非法來台，幫國內外50多個賭博網站洗錢約50億元。副書記長吳怡玎質疑國安單位，到底有沒有查？還是和趙天麟「親」中案一樣？首席副書記長李德維質問，為什麼出事的都是許智傑立委辦公室的主任？內政委員會召委游毓蘭譏諷，難道「綠色，就是可以被原諒的顏色嗎？」

副書記長吳怡玎表示，2021年4月「奕智博」公司暗中協助許多知名線上國際博奕集團洗錢，每日進出金額高達5億元新台幣，檢方查出該公司已經幫線上國際博奕集團洗了約50億元，並收取1%-1.6%手續費，預估每天可獲利500萬元左右。

吳怡玎指出，由於中國大陸對於詐騙刑罰相當的重，許多大陸人士紛紛透過管道來到罪刑相對輕的台灣，「奕智博」公司客服人員有許多是大陸籍人士擔任，檢警發現公司負責人莊鴻飛在案發前已潛逃出境，而代理執行長潘子碩，搭上時任立法院員工林耀庭，認識了民進黨立法委員許智傑辦公室主任蔡廷槐，通過蔡向經濟部、NCC、內政部移民署關說施壓，發給大陸籍人員入境商務簽證，擔任洗錢詐騙工作。

吳怡玎請問民進黨政府，國安單位接手調查到現在，也已經2個月過去了，調查進度如何？到底有沒有查？還是和趙天麟「親」中案一樣？或是國安單位選擇性只辦藍不辦綠？面對如此嚴重的國安缺口，國安單位是不是該告訴國人，調查進度如何呢？

首席副書記長李德維抨擊，無論是檢調還是國安單位，辦案不能大小眼，牽扯到民進黨立委辦公室主任，就自設一條紅線到此為止；其次，令人匪夷所思的是，為什麼這麼巧，出事的都是同一位立委辦公室的主任？李德維呼籲檢調、國安單位有必要再重新檢討，以釐清國人的疑慮。

內政委員會召委游毓蘭指出，許智傑委員上一任辦公室主任陳永勝，因收錢喬事向部會官員施壓，遭判刑4年定讞，法官還對陳永勝4年徒刑，還加贈「剛好而已」4字，「怎麼老是許智傑委員辦公室主任出事？不管辦公室主任換誰，都會發生這樣的鳥事？」

游毓蘭表示，「奕智博」洗錢案三審定讞，最後只辦到立法院職員，遭判刑3年2個月但對於民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐，向相關部會施壓，快速審查不實入境簽證，卻完全不提。游質疑，現在司法檢調被當成政爭、打壓異己的工具，只辦藍不辦綠，縱使「怎麼老是你？」也不會被司法追查下去。游並譏諷，難道「綠色，就是可以被原諒的顏色嗎？」