批對手「講肖話」開放3千萬中國失業者來台　蘇貞昌：真開放就慘了

▲行政院長蘇貞昌赴嘉義民雄陪陳冠廷掃街。（圖／蘇貞昌辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

前行政院長蘇貞昌19日赴嘉義縣民雄幫山區候選人陳冠廷掃街拜票，批評藍、白對手「講肖話」，說要開放中國陸生及人民大量來台工作，中國失業有3000萬人，若真的來台灣恐沉下去，「不用3000萬人來，來個100萬人，在台灣街上遊蕩就慘了，所以總統副總統選舉一定要支持「美德配」、政黨票投民進黨，台灣才能繼續向前衝。

蘇貞昌致詞表示，嘉義縣在民進黨執政下，縣長一棒接一棒，在中央爭取相當多建設，這幾年發展迅速，未來要延續發展榮景，不要走回頭路。他提到，民雄最需要的建設就是鐵路高架化，當年是立委陳明文爭取、總統蔡英文核定支持，未來平面道路不用再等火車經過，將會為民雄地區帶來繁榮。

蘇貞昌還說，以前科學園去只有新竹有，後來有了中科、南科，嘉義有想過會有嗎？連他的家鄉屏東都沒有，但嘉義科學園區今年5月動工，對整體嘉義縣未來發展有重大影響。

蘇貞昌強調，距離明年1月13日選舉投票剩下26天，「要選對的人、走對的路、會做事，台灣繼續會進步」，除了支持民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴外，立委也要支持陳冠廷、蔡易餘。

要有人繼續監督支持，這樣才會做得好，縣長是翁章梁，如果選一個沒有要跟他配合的會很淒慘，要選就要選一個可以跟翁章梁配合的立法委員，讓蔡易餘連任。

蘇貞昌說，新時代要選好人才，陳冠廷的求學經歷包括美國威斯康辛大學、日本東京大學，都是世界一流的大學，還當過日本餐議員助理，對日本、美國都很熟悉，台灣與美、日關係相當重要，高鐵都是日本來的，目前銷往美國的農產品也比大陸多、銷日本的價格也很好，陳冠廷若能進入立法院就很重要，可以打通國際市場，接觸國際的學者專家。

另外，蘇貞昌還提到，這次不是蔡總統選連任壓倒性領先，賴清德蕭美琴這組要接棒、陳冠廷新人要出來，萬事起頭難，其他總統、副總統候選人都表示當選要開放大量的陸生跟失業民眾到台灣，「不得了，3000萬人來台灣找工作，來100萬人在台灣街上遊蕩就慘了」，因此，民眾在總統副總統選舉支持「美德配」、政黨票投民進黨，台灣才能繼續向前衝。