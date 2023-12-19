賴清德指文化是台灣的根和臉龐　「文化立國讓國際真正認識台灣」

▲賴清德參加吳思瑤「文化未來、文化台灣大會」。（圖／記者黃國霖攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德今（19日）早上出席「文化界相挺賴清德、吳思瑤大會」。賴清德致詞時表示，台灣科技很強，就像翅膀可以帶台灣到任何地方，「但文化是我們的根、我們的臉龐，若光有科技沒有文化，國際上不會知道台灣是什麼樣的地方，所以要挺好的人、選對的人、走台步、走台風、絕對不要走回頭路。」

現場包含立委吳思瑤、立委候選人曾聖凱、文化觀光專家游智維、國家文藝獎得主黃聲遠建築師、國家文藝獎得主郭中端景觀建築師、國家文藝獎得主林磐聳教授、作家詹偉雄、時尚教主溫筱鴻、設計師聶永真、老師陳明章、導演林正盛、設計師林國慶、策展人胡朝聖、胡永芬、藝術家蘇匯宇等多位文化界大咖到場相挺。

賴清德致詞時表示，自己過去擔任台南市長時，也是以「文化人」自居，台南市是台灣第一座城市，市政願景的首要目標，就是把台南打造成「文化首都」，讓台南市民感到光榮，也讓台灣人民產生認同，國家才會更團結進步，「認同台灣這塊土地的人，就是這塊土地的主人」。

賴清德表示，在他台南市長任內也推動五大文化園區建設，其中水交社文化園區是日本神風特攻隊基地，又被譽為「雷虎的故鄉」，後來更成為重要的空軍眷村，後來擔任行政院長，首次赴立法院進行施政報告，提出五項施政願景，首要願景也是「文化台灣」，「我深信文化是一個民族靈魂，我們應該要文化立國」。

賴清德指出，台灣科技很強，就像翅膀可以帶台灣到任何地方，「但文化是我們的根、我們的臉龐，若光有科技沒有文化，國際上不會知道台灣是什麼樣的地方」，所以他也對長期把文化當作重要建設。

賴清德，台灣絕對不能走回頭路，除了總統、副總統很重要，立委也很重要，過去當立委時，曾因為朝小野大導致政策難以推動，希望大家共同合作，讓台灣能夠越來越好、國家越來越進步，所謂「挺好的人、選對的人、走台步、走台風、絕對不要走回頭路。」