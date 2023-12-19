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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成大演講未直播柯不爽？趙少康臉書曬證據　柯文哲留言：沒這件事

▲▼趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康18日出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康原訂今天於成大舉行座談，卻因主辦方不准媒體入場也不准直播而取消，趙還在昨晚台大座談會上指，民眾黨總統候選人柯文哲先前到成大演講時也因不能轉播而「當場發脾氣」；豈料卻遭活動主辦方發聲明打臉。對此，趙少康19日凌晨在臉書列出5點看法，指出民眾黨與主辦單位產稱爭執，是不爭的事實，但柯文哲則在該貼文下方留言回擊「根本沒有這件事」。

趙少康18日晚間參加台大講座，被問到成大座談會臨時取消一事時表示，雙方一直有在溝通，學生也很努力，他對學生也沒任何怨言，原本說所有媒體都不能進去，這樣會影響媒體權益，所以提議攝影不進去錄影，讓文字記者進去，至少感受一下氣氛，這樣也被反駁，後來說直播，一開始也沒說不行，直到昨天晚上說不行。

此外，趙少康也爆料，柯文哲先前抵達成大演講時，才知道現場不能轉播「當場發脾氣」，後來柯到嘉義大學才在臉書反諷成大這件事，「我是覺得不用，同學已經很辛苦了」，此事學校沒干涉，據說是同學覺得要按照慣例，「我覺得前面不太一樣，賴柯是總統候選人，我是副總統候選人不太一樣」，但同學是很堅持，他們有他們的原則。

不過，成大與學生座談演講的主辦單位「青聽南成–2024總統論壇」總召邱胤瑋發聲明回應，趙少康此一說法完全子虛烏有，與柯文哲候選人團隊於演講前便已協調好，沒有安排媒體入場與直播演講過程，柯文哲演講當天的活動也已圓滿完成。而柯文哲18日也直言，「哇！這打臉啪啪啪打得好響喔！」因為去大學演講時，學生沒安排轉播，他反而才覺得鬆一口氣，「我們多怕直播，萬一出錯沒救了⋯所以人家說不要直播，我說『謝謝、謝謝』，我怎麼還會發脾氣？這一聽就知道白⋯啊我差點就罵人家。」

對此，趙少康19日凌晨在臉書發文表示，成大演說規劃周日晚上確定破局後，周一晚上在台大座談開始前，有媒體特別關心，成大場發生了什麼事？他還原幕僚團隊的溝通過程，因為主辦的成大學生最後不願意接受讓媒體進場的建議，也不同意直播公開座談內容，與他原先的初衷希望校外同學也能觀看不同，最後只好忍痛放棄成大場。

趙少康說，他在台南長大，小時候就住在成大旁的東寧路，成大有他很多童年的美好回憶，像是會到成大看學生選美比賽，看籃球賽、看話劇表演、成大僑生宿舍旁推車賣的好喝的羅宋湯，美味還留在齒頰間，但很遺憾，最終無法重回成大與學生面對面溝通。

對於這次事件，趙少康也透露五點感想：第一，民眾黨因為同系列座談的直播問題，與主辦單位產生爭執，是不爭的事實，現在在網路上都還找得到痕跡。第二，說他說柯文哲主席「遷怒」學生，完全是子虛烏有，他從頭到尾沒有用「遷怒」兩字。第三，對成大演說最後破局深感遺憾，也對成大學生抱持謝意，但是既然對舉辦方式無法達成共識，也不應該勉強參與。

第四，趙少康說明，同學希望延續之前方式舉辦，不開放媒體與直播，但是前兩場都是總統候選人，他是副總統候選人，原本就不一樣，應該有重新討論的空間。第五，樂見同學願意參與公共事務，並辛苦舉辦相關座談，應該被肯定，不應成為政治鬥爭的工具。趙少康認為，雖然不去成大座談，但是他會改到位於苗栗的聯合大學跟學生見面，「事無不可對人言」，歡迎同學直球對決，也歡迎媒體朋友到場採訪，他們也會全程直播，讓更多無法到現場的人參與。

趙少康也在該篇貼文留言區貼出柯文哲YouTube頻道截圖，有一個直播原本標題是「【民眾之聲/嘉義開講】賴清德母校不給直播!被學生”電怕了”？綠媒信任度墊底...」，當時還被學生發上Dcard嗆「請柯文哲競選團隊不要造謠」。

而柯文哲則在留言區反擊，趙少康過去反對18歲公民權，現在更赤裸的把學生當作政治操作的工具，這個謠言昨天成大與我方都已經澄清了，「根本沒有這件事」，他們不會因為不能直播突然取消演講，且是否轉播，事前都與成大溝通好，雙方本就有不直播的共識。

另外，柯文哲也質疑，他不知道相關細節，怎麼可能因此對學生發脾氣？但趙少康還是堅持打烏賊戰，發新聞說「有證據」，結果被成大發公開信打臉，證明趙少康因為不能直播，非常突然的取消演講，痛批趙少康重視的不是與學生面對面溝通，而是新聞效應，所以不能直播就乾脆取消行程，對學生並無尊重。

柯文哲開轟，老大哥在棚內呼風喚雨慣了，還不習慣大家不你一言、我一語的繞著你建構的謊言轉，呼籲趙少康不要再把學生拿來當擋箭牌、政治鬥爭的工具，校園也不是用來操控輿論的「少康戰情室」。

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