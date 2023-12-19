酸「賴皮寮」重新定義違建　國民黨憶：對照南鐵拆遷人民哭求饒

▲國民黨召開「賴萬里絕版宅，既存違建低標準邁入第105天！南鐵拆遷民眾崩潰求饒，賴清德痛哭堅持不拆」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧今（19）日召開「賴萬里絕版宅，既存違建低標準邁入第105天！南鐵拆遷民眾崩潰求饒，賴清德痛哭堅持不拆」記者會；凌濤表示，這棟「萬里絕版宅」，是一個哽咽的聖地，也是獨一無二的違建宅，重新定義了真正的違建生活，而國民黨會持續倒數賴清德不拆違建要邁入多少天？是否要打破其當年不進台南議會接受監督的紀錄？

凌濤指出，新北市工務局清楚說明「違建是緩拆，不是不用拆！」賴清德的萬里違建宅屬於第一類一般性案件，可以緩拆，不影響公共安全、交通或環境衛生，但它就是既存違建。凌濤強調，經過民進黨檢視，大家都用最高標準來處理，包括汐止、中和等地，只要有疑慮，當天就拆，但要選總統的賴清德已經邁入105天了，到現在還不拆，還要硬拗。

游淑慧也指出，既存違建的重點在於它還是違建，但政府拆除量能不足的情況下，希望既存違建的違建物所有權人自己拆，因為政府要先去拆大型違建，因此，既存違建不是不用拆，而是希望違建所有權人自己拆，不要浪費政府的量能。

游淑慧表示，她在網路上搜索「賴皮」兩個字時發現，萬里宅周圍有五個以「賴皮」為名的景點，甚至包括「美國阿公店溪」，連「賴皮香腸攤」都出現了，賴清德已經變成網友kuso的對象，因為大家拿他沒皮條，只好用這樣子的kuso來發洩情緒，表達對賴清德死不悔改、死皮賴臉的憤怒。

她強調，違建是只要道歉改善就能解決的問題，但賴清德的重點不在於他違建的行為，而在於他死不認錯，甚至傲慢的態度，還要操作悲情，不僅將左鄰右舍全部拉出來，還哽咽訴求說被欺壓，但身為副總統的賴清德，曾任立法委員與台南市長，沒有人可欺負你，只有你欺負別人。

游淑慧指出，根據新北市府資料，賴清德老家是2003年完成改建，過程中沒有申請建照，也沒有申請使照，難道當時身為立法委員的賴清德不知道？即便農舍改建都要申請建照，為什麼賴清德老宅改建可不管工安與建築安全，最後也沒有施工驗收，申請使照，當時台北縣長的蘇貞昌是假裝不知道來包庇？還是賴清德都沒有跟蘇貞昌打個招呼？

凌濤最後指出，賴清德過去在台南面對南鐵東移的居民是嚴聲斥責，而對自己老家違建卻是哽咽求饒，人家的合法住宅被拆，所以痛哭，但賴清德是違建萬里宅不想拆而痛哭，這就是賴清德面對居住正義時差異的態度。凌濤表示，去年有林智堅對論文抄襲堅持不認錯，今年有賴清德堅持不認自家老宅是違建，堅持不用拆，所以去年民進黨是一屍5命，今年民進黨可能是一屍15命。