美麗島民調／決戰中台灣！　「侯康」中彰投贏「賴蕭」0.4個百分點

▲美麗島今日公布第92波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》19日公布第92波民調，民進黨「賴蕭配」支持度35.0%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度31.7%位居第二；民眾黨「柯盈配」支持度18.2%排名第三。值得注意的是，在區域部分，「賴蕭配」在上波以31.1支持度領先的中彰投地區，這次下滑4.1個百分點至27％，而「侯康配」則從上波的25.9％上升1.5個百分點至27.4%，贏過「賴蕭配」0.4個百分點，在中台灣成領先局勢。

從交叉分析的政黨傾向來看，自認國民黨的有92.9%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有90.7%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有84.6%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有66.6%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有64.9%支持「賴蕭配」，至於中立／看人不看黨的則是有29.9%支持「賴蕭配」。

在區域方面，「賴蕭配」在台北市、雲嘉南、高屏、基宜花東澎金馬地區的支持度皆奪冠，「侯康配」則在新北市、桃竹苗、中彰投地區奪冠；值得注意的是，「賴蕭配」在台北市的支持度為38.3%，贏過「侯康配」的35.6%，而在91波中以31.1支持度領先的中彰投地區，下滑4.1個百分點至27％，輸給「侯康配」的27.4%。

另在年齡部分，20-29歲中38.4%支持「柯盈配」、30-39歲中有32.5%支持「柯盈配」、40-49歲中有35.9%支持「賴蕭配」、50-59歲中有38.4%支持「侯康配」、60-69歲中有44.6%支持「侯康配」、70歲以上則有44.1%支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」的有33.1%，認為「應換成國民黨做」的為30.2%、「換成民眾黨做」的僅有14.4%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達49.8%受訪者不認同，37.3%受訪者認同。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月14、 15日與18日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。