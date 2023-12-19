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7大旺財秘法！　一招吸「人氣」

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲財運旺旺來。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，7招「旺財秘法」大公開，例如找朋友來家裡，因有人在家就會有「人氣」，就能讓財運大大提升，記得告訴身邊的朋友，讓他們也一起發大財。

1、常開窗戶，增加陽光、空氣流動

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陽光和空氣是生命之源，也是財運之源。如果你的家中總是陰暗、悶熱，那麼你的財運也會受到影響。所以要常常開窗戶，讓自然光和新鮮空氣進入你的家中，為你的財運帶來活力和清新。

2、點長明燈

長明燈是一種代表祝福和平安的燈，它可以為你的家中帶來溫暖和光明。長明燈也可以吸引財神眷顧，讓你的財運更加旺盛。你可以在家中的神龕、玄關或財位上點長明燈，並且每天早晚向它祈禱，感謝它的保佑。（2024年正財位：正北方，偏財位：東北方。）

3、多請朋友到家中聚會

朋友是一種無價的財富，邀請親友到家中聚會，不僅可以增進感情，也可以為自己的財運帶來好運。因為朋友們的笑聲和歡樂，會讓家中的氣氛變得溫暖和活潑，吸引財神眷顧。有人在家就會有「人氣」，不要吝嗇邀請朋友到家中聚會，這是一種很好的招財秘法。

▼找朋友來家中聚會。（示意圖／CFP）

▲▼ 室友,好朋友,情侶,聚會,派對,聊天。（圖／CFP）

4、沙發禁止背對門

沙發是你在家中最常休息和放鬆的地方，它也是你接待客人和朋友的地方。如果你的沙發背對門，那麼你就等於把自己和財運隔絕了。因為門是一種象徵出入和通道的物件，如果你背對它，就等於拒絕了外界的資訊和機會。所以要把沙發調整成面向門或側向門的方向，這樣才能迎接財運。

5、客廳擺放招財盆栽

盆栽是一種能夠裝飾和美化家居環境的物品，也可以增加家中的生氣和氧氣。客廳是一個重要的空間，它代表了你對外界的形象和風格。如果你在客廳擺放一些招財盆栽，例如發財樹、金錢樹、富貴竹等等，那麼你就可以為你的財運增添一份吉祥和繁榮。

6、錢母吸財

錢母是一種能吸引財運的物品，它通常是一個金色或紅色的錢包，裡面放有一些錢幣或紙鈔。錢母的功能是讓你的錢財不斷滾動，不會停滯或流失。你可以在每個月的初一和十五，向你的錢母祈禱，並且在裡面放入一些新鈔或硬幣，這樣就可以讓你的財運更加旺盛。（2024年的招財錢母是尾數41的百元鈔。）

7、皮夾養招財物

皮夾是你隨身攜帶的重要物品，它裡面存放了你的身分證、信用卡、現金等等。 如果你在皮夾裡面養一些招財物，例如貔貅、金蟾、金雞母，都是靈性很強的旺財神獸，那麼你就可以讓你的財運更加順暢。

這些招財物可以幫助你吸引更多的金錢和機會，讓你的收入更穩定和成長。（現在人越來越傾向電子支付，可以將招財神獸掛在隨身包包上。）

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