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海王星順行ING！5星座「一路旺到2024」　強運擋不住

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／ETtoday資料照）

▲有5大星座強運擋不住，一路旺到2024年。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾表示，逆行了159天的海王星終於在昨（6）日順行，可能在迎接2024年的這段期間，帶來一段充滿未知可能性的旅程，各個星座將感受到一股超越現實的力量，能喚醒內心深處的夢想和幻想。並點名「5大強運星座」會一路旺到2024年，為生活注入更多美好與激情。

艾菲爾盤點海王星順行，5星座一路好運到2024年，讓人看了超羨慕。請同時參考太陽、上升星座：

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第5名：摩羯座

作為勤奮又負責的星座，你總是努力實現目標。在海王星順行期間，你將發現自己獲得更多靈感和動力，同時也更堅信自己的能力。這段時間將為你的事業帶來突破，你會得到主管和同事的認可與讚賞。2024將是你奮發拚搏、突破自我的一段時光，一路好運，帶著動力和信心前行，為事業譜寫更輝煌的篇章。

▼摩羯座工作順風順水、一路好運。（示意圖／CFP）

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

第4名：天秤座

身為追求平衡和和諧的星座，你喜歡和人交流與合作。這段期間會遇到許多志同道合的人，他們將與你分享知識和經驗，同時也提供幫助及建議，在人際關係的拓展上更加順暢；同時你將有機會參與一些有意義和有趣的活動。這段時間將為你帶來更多有益的人際互動和新奇體驗，讓你的2024更充實快樂。

第3名：巨蟹座

感情豐富又愛關心他人的你，總是把家庭和親友放在生活首位。海王星順行時，你將感受到更多溫暖和支持讓家庭與社交關係更加和諧。此外，你將有機會改善居住環境，使其更加舒適美觀。2024對你來說將會是一段充滿溫馨和親情的時光，讓你備感幸福，這趟幸運之旅也會讓你的感情生活更加充實與美好。

▼巨蟹座2024將迎來溫馨的家庭時光。（示意圖／視覺中國）

開車,家庭出遊,汽車,駕駛,駕馭 。（圖／視覺中國）

第2名：金牛座

踏實的你可能對奇幻的事物抱持懷疑態度，但在海王星的影響下，你將發現生活中充滿美好與浪漫的可能性正等著你。會變得更加欣賞藝術和音樂，也會遇到那些能觸動你心弦的人。至於財運方面也將有所成長，這段時間能為你帶來一系列驚喜與美好，即使是對於務實的你來說，也將迎來一路順暢的好運。

第1名：雙魚座

在海王星本命星座的你，直覺和想像力將達到高峰，這段期間將遇到很多有趣且有靈性的人，將帶給你靈感和快樂。此外，你也將迎來實現夢想的機會，不論是在旅行、學習、創作或愛情方面，都將累積豐富多采的經驗。這股順行的能量將引導你踏上一段充滿啟示和成就的旅程，在2024迎接更多美好時刻。

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