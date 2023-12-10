　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有4星座性格保守、注重隱私，不輕易表現出內心想法。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在人際互動中，有些人個性活潑熱情，毫不隱藏分享所有；也有人難以打開心房、表現出真實的自己，這些性格保守、謹慎的人，可能會在初次相遇時展現出矜持，傾向保護自我。塔羅牌老師艾菲爾即點名「4星座」不容易與人交心，他們對於情感與隱私格外重視，願意保持一定距離，不輕易讓外人摸透內心。

「4星座」破冰困難，要他們打開心房不簡單。請同時參考太陽、上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：巨蟹座

以敏感和情感豐富而聞名的巨蟹座，在不熟悉的人面前，可能表現得害羞又謹慎，不容易打開心房。他們在感情中總是格外謹慎，家庭觀念強烈，會為了保護關係而選擇保持一定距離，這使他們在初次相遇就表現得相當保守，尤其是面對陌生人。需要更長時間建立信任感，透過深入交流和細膩情感表達，才能真正瓦解巨蟹座的心牆。

第3名：金牛座

金牛座常給人一種穩重、守舊的形象，在感情中可能刻意維持這種形象，不容易將真實的內心展現出來。這可能和他們喜歡維持偶像包袱，讓旁人感覺他們的堅強、冷靜有關。面對感情，他們顯得較為保守，害怕因敞開心扉而受傷，需要更長時間來建立信任，一旦感受到安全和穩定，才會逐漸卸下心防，真實地展現自己的內心世界。想要破冰，需要更多耐心和理解。

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲天蠍座對隱私極度重視，外人難以窺探他們的真實感受。（示意圖／pixabay）

第2名：天蠍座

天蠍座常表現出對隱私極度重視，在感情中難以捉摸。這個星座對個人生活和感情保密到家，不輕易向外透露太多。他們作風神秘，讓人難以窺探其真實想法和感受。在人際關係中，天蠍座可能表現出疑心病重、不易相信他人的特質，使得破冰相對困難。一旦能贏得他們的信任，會對你展現極大的忠誠和深刻的感情，但要先跨越他們設下的心理屏障，需要更多時間。

第1名：摩羯座

個性踏實的摩羯座，萬事謹慎小心、保守，擁有強烈的自我保護意識。他們常將心門深鎖，不輕易打開內心世界，尤其是面對感情時更顯而易見，他們害怕受傷，因此很難在短時間打開心房。對於陌生人，摩羯座可能會顯得疏離，不容易展現真實自己。然而，一旦信任感建立，他們就會付出真摯情感。

ET快訊
不怪林靖凱失誤　徐若熙自責：壞球先走在前面
界外全壘打後再見三振　陳聖平淚崩：讓全隊都失望了
監察院揭在台失聯移工「超過8.2萬人」！勞動部澄清了
快訊／中華隊辛苦了！4大超商限時優惠出爐
快訊／「Dr.洛」散播病患私密照！15萬交保
本土劇男神考上政大EMBA！　學生證「大頭照超帥」
快訊／又是0比1惜敗日本！中華奪亞軍　無緣二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

合歡山沒下雪「武嶺仍被塞爆」！背後2原因曝光

亞錦賽中日冠軍戰破2萬球迷到場！　大巨蛋汽車格全滿

機車置物箱貼「13字注音」台人才看得懂！內行解出來：全是國罵

冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間曝

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

推「戰車」獨自帶娃搭高鐵　遇好心人相助倍感暖心♥

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

合歡山沒下雪「武嶺仍被塞爆」！背後2原因曝光

亞錦賽中日冠軍戰破2萬球迷到場！　大巨蛋汽車格全滿

機車置物箱貼「13字注音」台人才看得懂！內行解出來：全是國罵

冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間曝

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

不怪林靖凱失誤　徐若熙自責：壞球先走在前面

界外全壘打後再見三振　陳聖平淚崩自責：讓全隊都失望了

Ozone認唱跳墊音「盡全力對著mic」！　佳辰爆聲帶出狀況陷低潮

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

直擊／人氣饒舌歌手「4天前剛開腹」　掀肚傷口：抱著炸開決心唱

本土劇男神低調考上政大EMBA！學生證「超帥大頭照」曝光：校草了

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

「武嶺早上6點爆人潮」停車場客滿！現場照曝

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

「2024春節悲哭了」！全場傻：台灣假太多

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

飛日本不到1500元！樂桃促銷20點開跑

飛日本1500元有找　明20:00開搶

冷氣團周末報到　台北14°C↓

更多熱門

相關新聞

喜歡強勢女的三大星座男！

喜歡強勢女的三大星座男！

多數男人都希望自己的另一半溫柔可人，對自己體貼又順從，但是以下這三大星座男卻剛好相反，你越慣著他們，他們反而不懂珍惜，越強勢越能激起他們愛情的火花，可以說是天生被虐屬性。

第一眼看到手還是腦？超準心測

第一眼看到手還是腦？超準心測

5星座最大方！　冠軍「愛面子、心腸軟」

5星座最大方！　冠軍「愛面子、心腸軟」

「單身5好處」我單身超驕傲

「單身5好處」我單身超驕傲

本周生肖運勢排行出爐　屬羊有貴人

本周生肖運勢排行出爐　屬羊有貴人

關鍵字：

星座運勢占卜塔羅牌老師艾菲爾交心破冰人際關係感情信任巨蟹座金牛座天蠍座摩羯座

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

男友規定「1週吸地1次」！中職最正MC認了已分手

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

跟前任不糾纏三大星座！

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面