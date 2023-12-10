「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

▲有4星座性格保守、注重隱私，不輕易表現出內心想法。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在人際互動中，有些人個性活潑熱情，毫不隱藏分享所有；也有人難以打開心房、表現出真實的自己，這些性格保守、謹慎的人，可能會在初次相遇時展現出矜持，傾向保護自我。塔羅牌老師艾菲爾即點名「4星座」不容易與人交心，他們對於情感與隱私格外重視，願意保持一定距離，不輕易讓外人摸透內心。

「4星座」破冰困難，要他們打開心房不簡單。請同時參考太陽、上升星座：

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第4名：巨蟹座

以敏感和情感豐富而聞名的巨蟹座，在不熟悉的人面前，可能表現得害羞又謹慎，不容易打開心房。他們在感情中總是格外謹慎，家庭觀念強烈，會為了保護關係而選擇保持一定距離，這使他們在初次相遇就表現得相當保守，尤其是面對陌生人。需要更長時間建立信任感，透過深入交流和細膩情感表達，才能真正瓦解巨蟹座的心牆。

第3名：金牛座

金牛座常給人一種穩重、守舊的形象，在感情中可能刻意維持這種形象，不容易將真實的內心展現出來。這可能和他們喜歡維持偶像包袱，讓旁人感覺他們的堅強、冷靜有關。面對感情，他們顯得較為保守，害怕因敞開心扉而受傷，需要更長時間來建立信任，一旦感受到安全和穩定，才會逐漸卸下心防，真實地展現自己的內心世界。想要破冰，需要更多耐心和理解。

▲天蠍座對隱私極度重視，外人難以窺探他們的真實感受。（示意圖／pixabay）

第2名：天蠍座

天蠍座常表現出對隱私極度重視，在感情中難以捉摸。這個星座對個人生活和感情保密到家，不輕易向外透露太多。他們作風神秘，讓人難以窺探其真實想法和感受。在人際關係中，天蠍座可能表現出疑心病重、不易相信他人的特質，使得破冰相對困難。一旦能贏得他們的信任，會對你展現極大的忠誠和深刻的感情，但要先跨越他們設下的心理屏障，需要更多時間。

第1名：摩羯座

個性踏實的摩羯座，萬事謹慎小心、保守，擁有強烈的自我保護意識。他們常將心門深鎖，不輕易打開內心世界，尤其是面對感情時更顯而易見，他們害怕受傷，因此很難在短時間打開心房。對於陌生人，摩羯座可能會顯得疏離，不容易展現真實自己。然而，一旦信任感建立，他們就會付出真摯情感。