快訊／甘肅6.2極淺強震猛增至111死！　習近平：全力搜救

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸甘肅臨夏州積石山縣8日深夜11時59分發生深度僅10公里的規模6.2地震，截至目前，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電力、交通、通訊等基礎設施受損。

綜合陸媒報導，地震發生後，中國國家主席習近平高度重視並作出重要指示，甘肅臨夏州積石山縣規模6.2地震造成重大人員傷亡，要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少傷亡人員災害。災區地處高疆區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。

習近平的指示接著提到，要加快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施請國務院派工作小組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極開展搶險救災，盡力保障人民基本生活群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員和救治傷員，盡最大努力減少災害損失。要切實加強震情監測，防範各類次生災害，切實保障群眾生命財產安全。

▲甘肅地震。（圖／翻攝微博）



中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力減少傷亡。目前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布訊息，維護災區社會穩定。要加強震情監測，防範各類次生災害，實質保障群眾生命財產安全。

根據習近平指示和李強要求，國務院已派出工作小組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量進行搶險救援，並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區，全力做好受災群眾救助。

