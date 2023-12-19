快訊／甘肅6.2極淺強震至少86死96傷！　女裹床單裸逃

▲甘肅地震。（圖／翻攝微博，下同）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸甘肅臨夏州積石山縣，18日深夜11時59分發生深度僅10公里的規模6.2地震，屬於極淺強震，截至今凌晨4時，地震已造成至少86人遇難、96人受傷。目前已出動1440名消防人員趕赴災區救援。

央視報導，震央積石山縣及周邊民營及水、電、路等基礎設施不同程度損壞。中國大陸國家地震應變提升至二級，地震發生後，國家綜合性消防救援隊伍共出1440名消防救援人員趕赴災區救援。

主震劇烈搖晃接近20秒，之後短短1小時內共記錄到32次餘震，其中最大震度4級，導致積石山縣多間平房倒塌、牆壁崩落，還傳出有民眾受困。愈來愈多影片顯示，大批民眾在發生地震時紛紛逃到街上避難，不少人甚至還只穿著緊身內褲、裹床單甚至全裸衝出家門，就因擔心小命不保。

截至周二凌晨2時，共記錄到餘震140次，最大震度規模4.1，其中規模3.0至3.9共計6次，規模4.0至4.9共計2次。甘肅消防總隊在震後立即啟動一級反應，調派共580名消防救援人員、88輛消防車、12隻搜救犬，攜帶生命探測器等地震救援裝備器材1萬餘件趕赴震央搜救，後增調至1440名消防救援人員。