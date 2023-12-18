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英王出手清理門戶！凱特被逼向梅根求和　威廉氣炸：絕不和好

▲▼凱特,梅根。（圖／CFP）

▲有傳英王指示凱特主動與梅根通電話，以解除2人的矛盾。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世的2個兒子彼此不合，已是一個公開的事實，而他們的妻子凱特和梅根也被爆料有4年沒有跟彼此說過話。然而，最近有媒體指出，凱特在查爾斯的要求下，勉強給梅根打了一通電話求和，以修復這對妯娌之間的緊張關係。

八卦媒體In Touch Weekly報導，自哈利與梅根脫離王室、搬到美國居住後，2人就多次對外抱怨被王室不公平對待，甚至受到歧視。報導稱，英國王室向來有「以王為尊」的傳統，因此王室人員本就會特別優待未來的英王威廉與其妻子凱特，然而這種不平等的對待卻引發了自小在美國長大的梅根不滿。

據悉，梅根十分受不了自己與哈利總是被冷落、怠慢，甚至還必須為了突顯威廉與凱特，被爆料和破壞形象，因此才忍不住想要離開。梅根的不配合讓王室威信深受威脅，因此王室人員紛紛將哈梅2人視為「惡意毀滅君主制」的叛徒。

▲▼威廉凱特,哈利梅根。（圖／CFP）

▲據悉，凱特和梅根都有共識他們必須解決目前的紛爭，但威廉和哈利卻不願放下芥蒂。（圖／CFP）

以未來英王自居的威廉更是痛恨哈利與梅根的直言不諱，覺得弟弟與弟媳的行為就是在針對他，除了多次公開承認自己極度痛恨哈利與梅根外，也堅決不肯跟他們和好，認為父親應該停止懦弱，直接將2人逐出王室。

最近，作家斯考比（Omid Scobie）在新書《終局》（Endgame）影射，此前被梅根指控猜測她和哈利的長子會是什麼膚色的2名王室成員，可能是威廉與凱特後，王室的氣氛就變得愈發緊張。八卦媒體引述知情人士指出，在這本新書面世後，凱特很快就聯繫了梅根澄清誤會，以免這場風波越演越烈。

儘管目前還未有任何人證實此消息，但匿名消息人士指出，這通電話是查爾斯三世授意凱特打的。報導稱，這對妯娌的通話過程氣氛也不是很好，但2人都有共識，他們必須解決目前的紛爭，無奈她們各自的另一半依舊不願意放下芥蒂、和平共處。

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