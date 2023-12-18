葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

▲紅海在葉門附近海域可能有船隻將發生爆炸。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

紅海一艘在葉門附近航行的船隻最近通報，「胡塞武裝」恐將再次發動攻擊，而英國當局也接獲消息，聲稱葉門附近水域可能發生爆炸。

綜合路透社與以色列時報報導，英國皇家海軍管理的英國海上貿易行動機構（UKMTO）指出，一艘船可能會在距離葉門穆哈港（Mokha）以南約30海里的曼德海峽（Bab al-Mandab）發生爆炸。

Report of an incident in the vicinity of the Bab El Mandeb, 30m South of port Mokha, Yemen.



Reports of a possible explosion in the water 2NM off one of the vessels quarters.



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隨後，英國海事安全公司Ambrey也證實，距離紅海一艘船2海里的水域有可能發生爆炸。截至目前為止，當局還未接獲任何人員傷亡或財產損失的通報，但英國交通部已對此展開調查。

自以巴戰爭在10月7日爆發以來，伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」（胡塞武裝，Houthi）就多次對行經紅海的船隻發動襲擊，以表達對巴勒斯坦人的支持。