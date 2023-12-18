　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

▲▼紅海在葉門附近海域可能有船隻將發生爆炸。（圖／翻攝自X）

▲紅海在葉門附近海域可能有船隻將發生爆炸。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

紅海一艘在葉門附近航行的船隻最近通報，「胡塞武裝」恐將再次發動攻擊，而英國當局也接獲消息，聲稱葉門附近水域可能發生爆炸。

綜合路透社與以色列時報報導，英國皇家海軍管理的英國海上貿易行動機構（UKMTO）指出，一艘船可能會在距離葉門穆哈港（Mokha）以南約30海里的曼德海峽（Bab al-Mandab）發生爆炸。

隨後，英國海事安全公司Ambrey也證實，距離紅海一艘船2海里的水域有可能發生爆炸。截至目前為止，當局還未接獲任何人員傷亡或財產損失的通報，但英國交通部已對此展開調查。

自以巴戰爭在10月7日爆發以來，伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」（胡塞武裝，Houthi）就多次對行經紅海的船隻發動襲擊，以表達對巴勒斯坦人的支持。

ET快訊
首波寒流來了！　凍4天「最冷10°C↓」
胡瓜帶丁柔安出席聚會　陳美鳳還原現場：空氣凝結3秒
驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞死　疑雙腿張開擋車
全新Outlet來了！「華泰名品城」落腳嘉義高鐵
直擊／盧貝松拍片「演員突消失」乾等　一問旁人才知：去做愛了
獨／雙胞胎依依驚傳10年婚變？夫妻上「家事法庭」
快訊／檢警二度搜索Dcard　創辦人發聲了
快訊／卡森斯合約每月一簽　雲豹拚桃園巨蛋1.5萬人爆滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本幼兒園校車衝上安全島！自撞路樹車頭全毀　側面遭追撞致12傷

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

舍監老公喝醉「猛砸房門想硬闖」　泰女碩生爬窗逃跑墜6樓亡

葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

颱風「鯉魚」襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

小學5年級畫18禁狗爬式！老師嚇壞曝：小1不識字卻已知情色

被針對？紐時：加薩南部最大家族「逾百人喪命」　8次遭以軍攻擊

「大師遺作」淪二手店　她花125元贖回賣出百萬！狂賺2萬倍

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

日本幼兒園校車衝上安全島！自撞路樹車頭全毀　側面遭追撞致12傷

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

舍監老公喝醉「猛砸房門想硬闖」　泰女碩生爬窗逃跑墜6樓亡

葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

颱風「鯉魚」襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

小學5年級畫18禁狗爬式！老師嚇壞曝：小1不識字卻已知情色

被針對？紐時：加薩南部最大家族「逾百人喪命」　8次遭以軍攻擊

「大師遺作」淪二手店　她花125元贖回賣出百萬！狂賺2萬倍

雲林監獄相聲比賽　強調「修復式司法」人文關懷

基隆碇內吊橋整修！橋塔向岸傾斜28.4cm　封閉施工延至明年11月

首波寒流來了！凍4天「最冷10°C↓」時間曝　周末還有冷氣團要來

新冠再爆新變異「JN.1各國流行中」　台大醫示警：感染過還是會中

師傅進門貓失蹤！阿公擔心翻家　在浴缸找到「虎皮蛋糕」

愛心串連伊甸攜手台南九大扶輪社　愛傳偏鄉助身障長輩踏出健康

爆獨寵熊霓！胡瓜帶丁柔安出席聚會　陳美鳳還原現場：空氣凝結3秒

曾玟學控邱鎮軍是白狼小弟　邱陣營報案：對手造謠抹黑

《荒唐分局》安德魯布瑞格生前罹肺癌！　經紀人證實死因

方恩格／葛來儀屢成選戰焦點　請台灣停止膜拜外國學者

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

國際熱門新聞

少女被師帶回家性侵　丟450元逼和10友多P

藥廠輝瑞「集體裁員」2千人　市值蒸發4.4兆

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

上廁所沒衛生紙　女發現男友超噁習慣分手

即／北韓深夜突射飛彈！日韓齊發警報

即／拜登車隊發生車禍

她玩卡丁車頭髮捲入引擎！頭皮被活活剝下

2023全球最強護照排名出爐　台灣排在第70

男大生做志工遇見女童　10年後娶回家

快訊／不到12小時！　北韓今晨又射彈道飛彈！

台灣半導體業全球矚目　BBC探討秘訣

北韓射彈後譴責美國：派核潛艦預演核戰

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

更多熱門

相關新聞

加薩南部最大家族8次遇襲「逾百人喪命」

加薩南部最大家族8次遇襲「逾百人喪命」

以色列10月7日遭巴勒斯坦極端組織哈瑪斯（Hamas）突襲後，對加薩走廊發動攻擊以殲滅哈瑪斯。據紐約時報指出，加薩南部最大、最具影響力的一個大型氏族至少8度遭到攻擊，至今已有100多人喪命，直接受到戰爭衝擊。一名家族成員表示，儘管部分人支持哈瑪斯，但也有人只是一般市民，卻無辜遭受波及。

以色列3人質用廚餘寫SOS求救　全被擊斃

以色列3人質用廚餘寫SOS求救　全被擊斃

美議員加班協商　援以烏台包裹方案解除卡關有進展

美議員加班協商　援以烏台包裹方案解除卡關有進展

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

以色列參謀總長：已在加薩俘虜逾1000人

以色列參謀總長：已在加薩俘虜逾1000人

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦哈瑪斯紅海胡塞武裝葉門英國

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／13年首次！池錫辰突宣佈「活動中斷」　《RM》證實：健康因素

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面