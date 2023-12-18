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王金平赴南投助攻游顥　評估選情：支持度持續領先

▲前立法院長王金平赴南投為游顥助選。（圖／游顥競選辦公室提供，下同）

▲前立法院長王金平赴南投為游顥助選。（圖／游顥競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選選戰倒數26天，藍綠參選人都打出「院長牌」：繼立法院長游錫堃16日赴南投助攻綠委蔡培慧，前院長王金平17日也陪同國民黨立委候選人游顥在南投市及名間鄉拜票，並參加松柏嶺受天宮遶境活動；王金平認為，游顥是國民黨青年戰將，目前支持度持續上升，拿下立委席次沒有懸念。

昨天也是選前僅剩6天的黃金假日之一，王金平和游顥頂著大陸冷氣團來襲的低溫現身南投市場掃街，和民眾近距離互動握手，引發不少驚呼，現場支持者也大喊：「游顥凍蒜！」

▲前立法院長王金平赴南投為游顥助選。（圖／游顥競選辦公室提供）

王金平表示，游顥自黨內初選脫穎而出後，即表現穩定、優異，這次雖然是挑戰現任立委，支持度卻能持續領先並上升，評估游顥的選情，認為他勝券在握；他也提醒游顥當選後務必要更加努力，增加鄉親們對其信任，好好為地方做事，游顥也感謝過去長期位居立院龍頭的王金平來南投為他助選。

▲前立法院長王金平赴南投為游顥助選。（圖／游顥競選辦公室提供）

王金平和游顥昨天在市區掃街前，也一同參加名間松柏嶺受天宮遶境活動扶鑾接駕，為此次選舉祈福；游顥表示，名間鄉受天宮是全台玄天上帝信仰中心，每年有5千多團進香團參拜、分靈遍佈全台各地，是南投縣重要的宗教聖地和民俗文化資產，今年在疫情後重啟遶境活動，他承諾未來將持續推動宗教文化與觀光，擴大推廣名間鄉文化觀光，帶動地方經濟。

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