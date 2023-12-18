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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲備戰辯論！民眾黨導入「AI系統」產200頁題庫　預擬賴、侯攻勢

▲▼柯文哲準備政策辯論會AI題庫。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲準備政策辯論會AI題庫。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

2024總統大選進入倒數關頭，面對緊接而來的3場總統政見發表會、1場辯論會，民眾黨總統候選人柯文哲近期積極準備資料與功課，而柯陣營也導入AI系統模擬可能在辯論會的答辯題，最終產出厚厚一本、多達200多頁的題庫，盼透過大數據分析，有效搜集可能遇到的題目，並預擬回答。

根據中選會規劃，今年總統大選一共有3場總統政見發表會、1場副總統政見發表會。另外還有公視與多家媒體合辦的12月30日1場總統辯論會與明年元旦的1場副總統辯論會；而距離最近的就是12月20日晚間7時舉辦的總統政見發表會，另外26、28日也各有一場，但由於政見發表不會有候選人之間的交叉詰問環節，因此12月30日下午2時登場的辯論會較為關鍵，更可能成為民調逆轉的契機之一。

▲▼柯文哲準備政策辯論會AI題庫。（圖／記者袁茵攝）

面對即將到來的總統政見發表會與辯論會，原本論述能力就較為佔上風的柯文哲，並沒有為此鬆懈，近期利用行程空檔期間，積極準備政策資料「備戰」；且為避免辯論會時遭到藍綠大量且集中式攻擊，柯陣營更是導入了一套新的AI系統因應。

該AI系統可在海量資訊中，有效且快速搜集相對應題目，協助柯文哲預擬回答，甚至模擬藍綠可能攻擊的內容，進而產生出題目。不僅如此，柯辦發言人陳智菡介紹，該AI系統還可依照對手的語意、過去迴避的問題，或經常被攻擊的題目做種種設定，並產出一整套多達200頁的題庫資料。

但由於AI題庫仍可能出現部分盲點，陳智菡也說明，題庫生成後還要經過第一波人工揀選，且因AI還是有無法跟上人腦的地方，所以柯營會依照過去經驗或明顯可見的漏洞，進而補充內容。

▼柯文哲陣營透過AI生成辯論題庫，厚厚一本多達200頁。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼柯文哲準備政策辯論會AI題庫，陳智菡受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼柯文哲準備政策辯論會AI題庫，陳智菡受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼柯文哲準備政策辯論會AI題庫。（圖／記者袁茵攝）

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