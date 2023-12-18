轟綠才是介選祖師爺　侯辦：促轉會昔內部會議討論如何打侯友宜

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨舉行記者會指控國民黨與中國唱和，企圖影響選舉結果，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（18）日反擊，民進黨才是真正的介選祖師爺，2018年侯友宜首次參選新北市長，促進轉型正義委員會竟在內部會議討論如何打侯，對於有民眾質疑民進黨的貪腐弊案跟政策，民進黨則是發動府院黨、網軍側翼圍剿，拿國家機器攻擊政敵、百姓，才是真正的介選。

王敏旭指出，民進黨政府成立促轉會，但在2018年九合一大選時，時任促轉會副主委張天欽在內部會議中指示下屬打侯，並稱「這個沒有操作很可惜」、「我們升格變東廠」、「間接影射殺傷力最強」，把獨立機關當作選舉機器，玷汙轉型正義，更是拿國家資源打擊政敵介選。

王敏旭說，爆發王立強共諜案疑雲時，當時的民進黨總統候選人蔡英文在無確切證據下指稱「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，民進黨從上到下「群起抹黑」當時的國民黨總統候選人韓國瑜，另有向心夫婦遭控共諜案，向心夫婦的相關指控均確定無罪，民進黨卻沒有道歉，也不關心受害者。

王敏旭表示，民進黨總統候選人賴清德日前反問台南女大生，讓女大生遭大批網軍肉搜、人身攻擊，北一女教師提出對於108課綱的個人看法，也被民進黨府院黨帶頭圍剿，民進黨四年前為選舉羅織出共諜案，已被司法認證是謊言，如今故技重施作賊喊抓賊，還發動網軍霸凌民眾，就是要讓老百姓不敢說話，這才是真正的介選。