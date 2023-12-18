嘉義高鐵站前48億元開發案確定　喜迎outlet進駐

記者翁伊森／嘉義報導

交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，12月11日召開綜合評審會議，選出格珞麗亞企業股份有限公司為最優申請人，未來將規劃2至3層樓之大型折扣購物中心(Outlet)及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，第一期開發預計於117年營運。

▲Outlet確定落腳嘉義高鐵站前，嘉義縣長翁章梁期勉未來將帶動更多商業投資進駐嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，嘉義原來是農業生產基地，近年來積極佈局科學園區及產業園區的開發，嘉義過去被認為較缺乏商業機能，而Outlet的進駐將帶動商業機能，相信未來也會帶動更多的商業投資進駐嘉義，滿足各項商業機能的需求，更能帶動周邊產業園區發展，讓嘉義成為適合工作與生活機能兼具的好地方，同時也期待未來有更多投資進駐，各項產業都能均衡發展。

鐵道局指出，本案招商土地面積近3萬坪，容積率240%，為50年之地上權開發案，格珞麗亞企業股份有限公司將引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施。

格珞麗亞公司預計將投入48億元，取得銀級以上綠建築標章、合格級以上之智慧建築標章，全案規劃分為三期開發，第一期開發預計於117年營運，第二期開發預計於119年營運，全案預計於121年開發完成，將可完善站區機能，提供地方就業機會並帶動高鐵站區周邊發展。