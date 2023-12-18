彰化超大槽化線惹議！8成汽機車「切西瓜」　議員轟：哪門子設計

▲和美鎮超大槽化線用路人全「切西瓜」擠成一團。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美六條通是多叉路口，車流量大，交通事故也多，交通處為了降低肇事率、畫上超大槽化線，甚至已經畫到道路上，議員賴清美今天現場實測，有超過8成汽機車直接「切西瓜」，原本可以往右走，現在為了要閃槽化線，卻讓機車汽車全擠成一團，怒轟「這是哪門子的設計」。

▲彰化和美鎮六條通畫設超大槽化線容易「切西瓜」。

交通處代理處長許志宏表示，和美六條通是多叉路口，有彰美路、美寮路、和頭路與中山路交會，由於車流量大，只要一不注意，相當容易肇事，該路口自2020年至2022年，共發生26件車禍受傷交通事件。

▲彰化和美鎮六條通畫設超大槽化線容易「切西瓜」。

為了改善易肇事路口，新劃設槽化線，重新梳理行車動線，使行車方向更加明確，希望能降低肇事率，也能讓行人從槽化線上更加安全快速地通過路口，車輛轉向車速變慢後也更容易看見行人，利用停讓習慣的培養，可以有效提升交通安全。

▲彰化和美鎮六條通畫設超大槽化線凸出道路。

賴清美今天會同和美警方到現場實地勘查，賴清美指出，這條路口要過馬路的行人不多，汽機車流量大，如今劃設這麼大一座槽化線，槽化線周圍要放上花盆，原本輔具車跟汽機車可以往右走，現在為了要閃槽化線，卻讓機車汽車搶道，當然保護行人立意良善，附近店家也抱怨連連，機車也不能停，希望政策能建立在尊守民意上，有必要重新探討。

▲彰化和美鎮六條通畫設超大槽化線凸出道路。

和美警分局五組長林世行表示，有關槽化線設置引發民眾抱怨，將會反映給縣府交通處參酌辦理；另外由於該處路口槽化線尚未驗收，現行將以勸導方式代替舉發，希望民眾在適應這個新的道路工程改善之後，能夠減少交通事故的發生。