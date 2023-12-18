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社會 社會焦點 保障人權

苗栗拖板車轉彎出事了！水泥包整排噴飛　花2小時才清完

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮省道台一線與苗140縣道路口今(18日)發生水泥包掉落事件，上午一輛載運水泥包的拖板車疑似固定不良，轉彎時整排水泥包掉落車道，粗估有數十包水泥掉落，業者雇用工人花了2個多小時才清理完畢，所幸沒有波及其他人車。

▲▼載運770包水泥的拖板車轉彎時掉落數十包水泥，影響台一線苑裡段的交通，業者花費2個多小時才清理完畢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲載運770包水泥的拖板車轉彎時掉落數十包水泥，影響台一線苑裡段的交通，業者花費2個多小時才清理完畢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

今天上午9時許通霄分局苑裡分駐所接獲報案，省道台一線與140縣道路口車道有拖板車裝載之水泥袋散落道路，警方獲報到場後緊急對該路段進行交通管制，並協助該貨運商家及救難協會共同清理路面。

初步調查，拖板車駕駛張男自台中港載運770包水泥約30.8公噸，行經苗140線向左轉進省道台一線北上外側車道時，疑似裝載水泥未固定妥適，有數十包水泥掉落，所幸沒有波及其他人車、造成交通事故，現場於11時18分清理完畢，花費2個多小時才恢復通車。

警方已經排除駕駛酒後駕車，將依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款對對駕駛人處3000-18000元罰鍰。 警方呼籲駕駛人用路前應檢查車輛狀況及胎壓，裝載貨物時更依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固並再次檢查確認有無綁牢，以維護自身及其他用路人安全。

▲▼載運770包水泥的拖板車轉彎時掉落數十包水泥，影響台一線苑裡段的交通，業者花費2個多小時才清理完畢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼載運770包水泥的拖板車轉彎時掉落數十包水泥，影響台一線苑裡段的交通，業者花費2個多小時才清理完畢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼載運770包水泥的拖板車轉彎時掉落數十包水泥，影響台一線苑裡段的交通，業者花費2個多小時才清理完畢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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