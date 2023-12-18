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社會 社會焦點 保障人權

詐騙廣告幕後黑手抓到了！台美聯手拘5人　跨國網域同步剿滅

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警會同美國國土安全調查署共同破獲位於台北市中山區，某英國國際廣告行銷公司涉嫌利用企業帳號幫詐團在臉書、Youtube、IG客製化投放詐騙廣告，雖然該公司不肖員工利用Telegram加密通訊軟體接受詐團委託，並經由系統商租用美國等境外網域上架詐團假投資網站，但台灣刑事局與美國HIS跨境合作，監控年餘、溯源逮捕該廣告公司5人到案。

▲刑事局國際科與美國HIS攜手破獲IG、FB、YB托播詐團廣告案件。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局國際科與美國HIS攜手破獲IG、FB、YB托播詐團廣告案件逮捕5名涉案人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示：在去年8月間警方偵辦竹聯幫明仁會徐嫌涉及假投資詐欺機房案，循線溯源發現詐團勾結在台做生意的外資廣告商廖嫌（34歲）、及有黑幫北山聯盟背景的機房系統商洪嫌（21歲），配合製作假投資網站工程師吳嫌（27歲），共同在台灣民眾最常用的臉書、Youtube、IG投放詐騙集團假投資、徵才廣告。

▲刑事局國際科與美國HIS攜手破獲IG、FB、YB托播詐團廣告案件。（圖／記者張君豪翻攝）

詐團的犯罪手法，是委託該外商廣告公司業務幹部廖嫌，以廣告公司企業帳號正式委託臉書、Youtube、IG投放行銷廣告、系統商洪嫌則憑藉黑幫背景，仲介有此需求的國內外詐團，並經手設計假投資話術及虛偽投資網站架構；有大學資工系背景的吳姓工程師，則按照洪男要求，客製化架設假投資網站前後台。本案報請台灣新北地方檢察署贊股指揮偵辦，並透過美國國土安全調查署（Homeland Security Investigations，下稱HIS）幫忙清查本案所租用的跨境雲端空間，台美跨國攜手偵辦此案。

該集團犯罪手法縝密，廖嫌熟知上述社群平台的廣告托播業務，利用自己廣告公司名義，讓400筆詐騙廣告能快速通過臉書審核，並增加觸及率，如被害人報案後廣告遭封鎖，廖嫌會再利用不同名義重新上架廣告，大批假投資股市或詐團徵才廣告誘使不特定被害人點閱，詐團則每月支付廖嫌約30萬元新台幣的廣告托播抽水費用，廖男半年內接受詐團金援高達270萬元。

▲刑事局國際科與美國HIS攜手破獲IG、FB、YB托播詐團廣告案件。（圖／記者張君豪翻攝）
刑事局國際科與美國HIS破獲IG、FB、YB托播詐團廣告案件，特警壓制吳姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

洪姓系統商另外與吳姓工程師合作，洪嫌根據詐團需求設計網站架構，再交由吳姓工程師寫出假投資網站，洪嫌並租用境外網域空間成立網站提供給詐團，洪以每網站每月20萬元租金轉租給詐團，吳男則設計一個網站收取3萬酬勞。

系統商洪嫌光從2021年迄今已註冊約400筆假投資、假網拍網站，粗估獲利達數千萬元，警方13日發動搜索拘提涉案廣告商、系統商、工程師等5人到案，發現洪男日進斗金成為LV品牌的會員，家中搜出LV名牌包3個、上衣及外套計2件、皮帶1只、LV球鞋1雙。並當場查扣桌上型電腦2組、手機13台、筆電2台、平板1台、現金新台幣28萬餘元。

5人到案後均否認涉案，其中洪男和吳男均否認所架設網站是用來詐騙民眾。警方對查扣手機、電腦進行數位鑑識，發現事前通訊委託內容就是要騙民眾加入詐團假投資，吳姓工程師幫詐團設計假投資網站早已日進斗金，但為了省錢和隱匿上網地點，設計網站時還會盜用鄰居的WIFI溢波，警方訊後將5人依觸犯詐欺、組織犯罪等罪嫌移送新北地檢署複訊。

吳姓工程師盜用WIFI遭追訴妨害電腦使用罪，洪男、吳男因犯後拒絕供述犯行遭法官裁定收押禁見，廖姓廣告商則因刊登詐騙廣告罪行重大、裁定50萬元交保，名下2帳戶200萬元現金也遭管收，其餘2名共犯分以新台幣8萬、3萬元交保。

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