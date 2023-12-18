「審慎樂觀」看待立委選情　朱立倫：若順利甚至能單獨過半

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（18）日出席藍營「PK小組」啟動記者會，被問到立委選情，朱立倫表示，緊繃的大約有15個選區，若能選得很順利，甚至能努力達到在國會單獨過半，但是會非常謹慎小心的來面對這場選戰，「區域及不分區立委的提名名單非常漂亮，不管做的各種民調，國民黨在不分區立委或政黨票或區域立委的支持度上都是最高的。」

朱立倫指出，至於還有緊繃的15個選區，必須要發揮最大的戰力，包括前高雄市長韓國瑜、國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，以及排名不分區前段班的柯志恩、謝龍介，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等有戰力的團隊，都要全力來支持這15席，若能選得很順利，甚至能努力達到單獨過半。

另外，民進黨質疑侯友宜與黑道走很近，是抹紅又抹黑？朱立倫則說，民進黨這一個多禮拜來非常緊張，開始所有的招數都出來了，奧步盡出，先是抹紅，可以看到每天都在講中國介選，事實上是民進黨動用媒體、司法、各種方式來干預民主的選舉，這是最明顯的一件事。

朱立倫說，第二是抹黑侯友宜，侯是全台灣都知道的掃黑英雄、打貪打黑的英雄，大家應該還記得以前在立法院，他擔任刑事局長、警政署長時，每天稱讚他最具正義感、最能掃黑的是誰，所有的立委包含民進黨總統候選人賴清德在內，這是公開的事實，今天不要因為侯友宜來參選總統，就想要抹黑或抹紅侯友宜。