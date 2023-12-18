胸前別「國旗徽章」搶韓粉票？　柯文哲：國籍不是國民黨的專利

▲民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲過去出席公開活動時，西裝外套上都會別上「KP」徽章，但近期接受媒體訪問、出席台南和桃園造勢活動時，被發現除了KP徽章外，還多了中華民國國旗徽章，使深藍支持者認為是想搶韓粉票。對此，柯文哲表示，台灣不是民進黨的專利，國籍也不是國民黨的專利。

柯文哲18日上午出席金融政策記者會，會後接受媒體訪問。被問到近期除了「KP」徽章外，還有別上中華民國國旗徽章，引起深藍支持者擔憂，是想搶攻韓粉票，還要韓粉別上當？柯文哲回應道，自己的服裝都是助理在弄，最近剛好有人送我一批國旗徽章，他就裝上去，也沒什麼特別想幹什麼，「我們是用簡單的心靈面對複雜世界。」

不過，柯文哲也強調，自己要在此做一個結論，「台灣不是民進黨的專利，國籍也不是國民黨的專利，這是我的回答。」此外，特別的是，當柯文哲與副手吳欣盈準備合照時，只見吳欣盈還貼心地先詢問柯文哲意願，接著幫忙重新別「KP」徽章與中華民國國旗，從原本別在衣領、較不顯眼的位置，換成在胸前明顯處。

▼柯文哲原先將「KP」徽章與國旗徽章別在衣領，吳欣盈幫忙別到胸前。（圖／記者湯興漢攝）