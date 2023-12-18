台南、桃園造勢人數遭藍綠質疑　柯文哲：重點是「民眾的態度」

▲民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲自16日起舉辦六都、新竹市大造勢，16日與17日的台南桃園現場熱鬧，皆有破萬人參與，但藍綠皆質疑人數問題。對此，柯文哲表示，重點不是人數，而是來的民眾的態度，「我今天在台灣社會存在的最大目標，我們是來改變台灣的，而且更重要的是，要因為柯文哲而讓台灣更好，這才是我的目標。」

柯文哲18日上午舉辦金融政策記者會，針對台南、桃園造勢場子人氣熱，但卻被藍綠雙方狂打人數問題，是否覺得對手擔心民眾黨將士氣造起來？柯文哲回應，重點不是人數，而是來的人的態度；用遊覽車載來的人，主持人話都沒講完，就因為遊覽車要開走了，所以後面就跑掉一半，或是主持人講到一半、民眾趕快跑到旁邊領便當，「這樣有什麼用？」

柯文哲提及，政治是眾人之事，要能直接傾聽人民聲音，也訴諸人民的意志，對他來說，不管怎麼樣，選舉跟執政都要是改變政治文化的社會運動，「我非常清楚，我今天在台灣社會存在的最大目標，我們是來改變台灣的，而且更重要的是要因為柯文哲而讓台灣更好，這才是我的目標。」