「隱形支持者是勝選最大根基」　陳佩琪分享柯文哲造勢活動心得

▲陳佩琪參加「扛阿北，守台灣」活動。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數26天，民眾黨總統候選人柯文哲積極突圍陸戰，他的妻子陳佩琪上周六參加由支持者自動發起的「扛阿北，守台灣」活動後就在臉書分享心得，她感動表示，柯粉和志工們的心聲，他們都看見也聽到了，「自己的國家自己救」，她相信散落在你我周邊的隱形支持者就是他們勝選的最大根基。

陳佩琪18日在臉書表示，選舉走到這裡，柯文哲常說最令他感動的是，身旁隨時都有許多無償的志工默默地在幫忙，有人是鍵盤高手，會守在網上幫忙搶造勢場地，還有一群是站出來用行動力挺。

陳佩琪則分享，她上周六南下參加志工團發起的「挺阿北，守台灣」活動，她在雲林段加入他們，一起走了約2小時左右到達雲林布袋戲館，沿途不斷有大大小小的支持者加入，有些人徒步， 有些人開車經過沿路加入，走到哪裡，都有周邊的商家和住戶不斷跟他們揮手打氣，「很謝謝您們，先生常說這些隱形的支持者就是我們勝選的最大根基。」

陳佩琪透露，那天雲林風大，她看到一個年輕女孩，體重看似比她還輕，卻扛著數公斤的燈箱，一路挺阿北走下去，堅持走完2個半小時的腳程，不要人家替代，直到布袋戲館才交接給下一棒，女孩卸下燈箱的一刻，不是說很累，而是抱著她問說「還可以做什麼， 她都要去做」，甚至激動得哭了，女孩說「阿北一定要勝選， 一定要終結台灣藍綠惡鬥的亂象。」

對此，陳佩琪感動表示，這些柯粉和志工們的心聲，他們都看見也聽到了，剩下不到一個月的時間，他們一定用更勤快的腳步去爭取民眾黨和總統選票的最大化，以期不負大家的期待。

此外，陳佩琪提到，柯文哲常說現在的選舉造勢，很多是靠動員來的，但柯粉和志工們發起的這個活動，完全是他們自己策劃、自己執行，媒體訊息則是靠多名直播主一路直播相挺，幫忙散發訊息；柯文哲說黨部完全沒給任何經費和派出任何的人力支援，他很自豪說這場選舉柯粉和志工的情義相挺，在其他兩黨陣營已經很少見了。

陳佩琪再分享，先前經歷的幾場選舉，她和柯文哲在走訪鄉里的過程中，常會有粉絲前來招呼，「柯醫師，我是某某人的親人，某某人曾在加護病房給你救治過，你還記的嗎？」，她印象中，病人有大人也有小孩，其實醫生救人，本是天職，柯文哲過去從事急重症領域，常不眠不休的投入ICU救人工作，柯文哲常跟她說這輩子救過太多人了，自己常感受到冥冥之中有許多貴人在幫助。

陳佩琪坦言，她前幾年肺腺癌開刀，那段時間心情低落，深怕自己沒辦法度過人生關卡，但柯文哲總很樂觀地安慰她，「放心吧，我救過這麼多人，老天一定會幫助我們的。」柯文哲給她的信心，她到現在都還記得。

陳佩琪最後喊話，「聯合政府、全民參與」， 台灣不再被藍綠意識形態所綁架，把國家還給人民，自己的國家自己救，「相信散落在你我周邊的隱形支持者是我們勝選的最大根基！」