民進黨：吳欣盈讓新光金市值縮水4800億　好意思公布金融政策？

▲民進黨今天酸吳欣盈昔日導致新光公司賠錢。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對柯文哲、吳欣盈舉行金融政策記者會，民進黨發言人張志豪今（18）表示，柯文哲在台北市長任內敗壞財政紀律，虧空「八大基金」，財政紀律最差的就是柯文哲，竟還誇口談金融政策，令人啼笑皆非；副手吳欣盈則是擔任新光金副總經理管理無能，導致公司大賠錢，柯吳兩人儼然是財政紀律最差的負面表列，怎麼好意思自吹自擂公布金融政策？

張志豪今天指出，柯文哲的還債是五鬼搬運，不斷誇口他台北市長任內還債570億，但他的還債其實是虧空「八大基金」，包含增加繳庫、入不敷出、減少撥補，例如苛扣教育基金，140億只剩12億，等於向孩子的未來舉債，市府八大基金被柯文哲挪用了273億，佔柯文哲還債570億的48%。

張志豪表示，柯市長亂花錢的案例罄竹難書，包括花300萬元試辦口罩販賣機台、又花近千萬買「實聯制」設備，花1000萬的「行動派出所」全部都失敗收場，還有北流未結的1.9億工程款，每月要增加80萬利息，浪費人民血汗錢，反觀民進黨的還債是財政紀律，柯文哲的還債卻是五鬼搬運，更是大撒幣。

張志豪強調，吳欣盈任職新光金後別說賺錢了，股價連年下跌，新光金從她就任董事後，市值縮水4800多億，根本毫無財政管理能力。他說，對比她提出要成立主權基金，難道成立主權基金就一定不會賠錢？看吳欣盈任職新光金時的表現就知道，治理公司無能，成立主權基金恐怕只會繼續大虧錢，試問若連公司治理都出大問題，遑論拋治國方向？