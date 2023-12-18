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21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

蚊子。（圖／達志／示意圖）

▲男子露營時被蚊子叮咬命危。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲21歲男子迪倫(Dylan Meyer)與朋友露營時被蚊子咬傷，他當時沒有在意，沒想到幾天後返回工作時突然瘋狂嘔吐，並且昏倒，被送到加護病房長期接受治療，家人甚至已經做好可能要為他舉辦葬禮的準備。

男子迪倫今年3月與朋友在維多利亞州東北部拉瑟格倫(Rutherglen)露營時被蚊子咬傷，幾天後他突然感覺不適，開始瘋狂嘔吐，並且在工作時昏倒，送醫發現他因為被蚊蟲咬傷，罹患日本腦炎(JEV)、澳洲墨累谷腦炎(Murray Valley encephalitis)與自體免疫腦炎(Autoimmune encephalitis)。

情況危急的迪倫後來被送到墨爾本醫院加護病房中，接受生命維持系統長達4個多月。家人坦承，由於情況一直沒有好轉，一度在心中已經做好了可能要為迪倫舉行喪禮的心理準備。

迪倫甦醒後向當地媒體表示，他被蚊子叮咬時，雖然知道可能會有染病的風險，但第一時間沒有太在意，「我當時想說應該不會怎樣，只是被蚊子咬了一下」。

情況後來漸漸好轉的迪倫，雖然已於9月康復出院，但由於腦炎對他的記憶、語言、身體平衡與運動等功能都造成損傷，未來仍需面對漫長的復健之路，他希望他的故事能提醒大眾，不要輕忽被蚊子叮咬的傷害，最好去接種相關疫苗。

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